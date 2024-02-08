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Запад заинтересован в конфликте на Украине ради работы ВПК, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/vpk-1926079990.html
Запад заинтересован в конфликте на Украине ради работы ВПК, заявил посол
Запад заинтересован в конфликте на Украине ради работы ВПК, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2024
Запад заинтересован в конфликте на Украине ради работы ВПК, заявил посол
Требования западных военно-промышленных компаний, от которых зависят возможности Запада продолжать оказывать военную помощь Украине, являются стимулом к... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:13
2024-02-08T09:13
специальная военная операция на украине
алексей мешков
франция
украина
россия
политика
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Требования западных военно-промышленных компаний, от которых зависят возможности Запада продолжать оказывать военную помощь Украине, являются стимулом к затягиванию конфликта и отсутствию попыток найти мирное решение, заявил РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков. "Это действительно очень серьезная тема, потому что от правительств западных стран военно-промышленный комплекс требует гарантий. Они говорят: "Да, мы будем наращивать производство вооружений, но вы должны дать нам гарантии – вдруг в один момент придет мир, и все наше вооружение пойдет на свалку?". Вот эти требования военно-промышленного комплекса Запада – это как раз стимул правительств не идти на поиск мирных договоренностей, а пытаться затягивать на годы и годы украинский кризис", - заявил дипломат. Глава миноброны Франции Себастьян Лекорню, посещая Киев в сентябре, признал, что контракты на покупку и изготовление вооружений Украиной выгодны французским оборонным компаниям. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о необходимости инвестировать в "оборону как бизнес", бравируя заявлениями о том, что Франция находится в "экономике войны". "Мне было бы интересно узнать, что это значит. Скажем, раньше они производили в месяц 2 гаубицы Caesar, а теперь будут 6 производить, увеличили производство с тысячи снарядов (155 калибра) до 3 тысяч. Военная это экономика? По крайней мере, продовольственных карточек пока не раздают, всеобщей мобилизации не проводят", - отметил Мешков. Ранее Макрон объявил о поставках дополнительных 40 ракет Scalp Украине, а глава МО сообщил, что Франция с января начнет поставлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц весь 2024 год, а также нарастит поставки артиллерийских снарядов Украине и начнет с февраля поставлять по 3 тысячи снарядов ежемесячно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
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алексей мешков, франция, украина, россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Алексей Мешков, Франция, Украина, Россия, Политика
Запад заинтересован в конфликте на Украине ради работы ВПК, заявил посол

Посол РФ во Франции: Запад заинтересован в конфликте на Украине ради своего ВПК

© РИА НовостиПосол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков
Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости
Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Требования западных военно-промышленных компаний, от которых зависят возможности Запада продолжать оказывать военную помощь Украине, являются стимулом к затягиванию конфликта и отсутствию попыток найти мирное решение, заявил РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков.
"Это действительно очень серьезная тема, потому что от правительств западных стран военно-промышленный комплекс требует гарантий. Они говорят: "Да, мы будем наращивать производство вооружений, но вы должны дать нам гарантии – вдруг в один момент придет мир, и все наше вооружение пойдет на свалку?". Вот эти требования военно-промышленного комплекса Запада – это как раз стимул правительств не идти на поиск мирных договоренностей, а пытаться затягивать на годы и годы украинский кризис", - заявил дипломат.
Глава миноброны Франции Себастьян Лекорню, посещая Киев в сентябре, признал, что контракты на покупку и изготовление вооружений Украиной выгодны французским оборонным компаниям. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о необходимости инвестировать в "оборону как бизнес", бравируя заявлениями о том, что Франция находится в "экономике войны".
"Мне было бы интересно узнать, что это значит. Скажем, раньше они производили в месяц 2 гаубицы Caesar, а теперь будут 6 производить, увеличили производство с тысячи снарядов (155 калибра) до 3 тысяч. Военная это экономика? По крайней мере, продовольственных карточек пока не раздают, всеобщей мобилизации не проводят", - отметил Мешков.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Русские на самом деле идут!" Военный аналитик пытается предупредить Запад
7 февраля, 18:21
Ранее Макрон объявил о поставках дополнительных 40 ракет Scalp Украине, а глава МО сообщил, что Франция с января начнет поставлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц весь 2024 год, а также нарастит поставки артиллерийских снарядов Украине и начнет с февраля поставлять по 3 тысячи снарядов ежемесячно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Пожарные на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Большой удар. На Западе раскрыли, что Россия подготовила Украине
Вчера, 09:05
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей МешковФранцияУкраинаРоссияПолитика
 
 
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