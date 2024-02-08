https://ria.ru/20240208/vpk-1926079990.html

Запад заинтересован в конфликте на Украине ради работы ВПК, заявил посол

Запад заинтересован в конфликте на Украине ради работы ВПК, заявил посол - РИА Новости, 08.02.2024

Запад заинтересован в конфликте на Украине ради работы ВПК, заявил посол

Требования западных военно-промышленных компаний, от которых зависят возможности Запада продолжать оказывать военную помощь Украине, являются стимулом к... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:13

2024-02-08T09:13

2024-02-08T09:13

специальная военная операция на украине

алексей мешков

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россия

политика

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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Требования западных военно-промышленных компаний, от которых зависят возможности Запада продолжать оказывать военную помощь Украине, являются стимулом к затягиванию конфликта и отсутствию попыток найти мирное решение, заявил РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков. "Это действительно очень серьезная тема, потому что от правительств западных стран военно-промышленный комплекс требует гарантий. Они говорят: "Да, мы будем наращивать производство вооружений, но вы должны дать нам гарантии – вдруг в один момент придет мир, и все наше вооружение пойдет на свалку?". Вот эти требования военно-промышленного комплекса Запада – это как раз стимул правительств не идти на поиск мирных договоренностей, а пытаться затягивать на годы и годы украинский кризис", - заявил дипломат. Глава миноброны Франции Себастьян Лекорню, посещая Киев в сентябре, признал, что контракты на покупку и изготовление вооружений Украиной выгодны французским оборонным компаниям. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о необходимости инвестировать в "оборону как бизнес", бравируя заявлениями о том, что Франция находится в "экономике войны". "Мне было бы интересно узнать, что это значит. Скажем, раньше они производили в месяц 2 гаубицы Caesar, а теперь будут 6 производить, увеличили производство с тысячи снарядов (155 калибра) до 3 тысяч. Военная это экономика? По крайней мере, продовольственных карточек пока не раздают, всеобщей мобилизации не проводят", - отметил Мешков. Ранее Макрон объявил о поставках дополнительных 40 ракет Scalp Украине, а глава МО сообщил, что Франция с января начнет поставлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц весь 2024 год, а также нарастит поставки артиллерийских снарядов Украине и начнет с февраля поставлять по 3 тысячи снарядов ежемесячно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей мешков, франция, украина, россия, политика