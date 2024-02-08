https://ria.ru/20240208/vorobev-1926193205.html

Воробьев поблагодарил представителей прокуратуры за продуктивную работу

Воробьев поблагодарил представителей прокуратуры за продуктивную работу - РИА Новости, 08.02.2024

Воробьев поблагодарил представителей прокуратуры за продуктивную работу

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии прокуратуры Московской области, подвел итоги деятельности за 2023 год и... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:32

2024-02-08T15:32

2024-02-08T15:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

солнечногорск

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии прокуратуры Московской области, подвел итоги деятельности за 2023 год и поблагодарил правоохранителей за совместную продуктивную работу, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "С каждым из присутствующих здесь в зале мы регулярно встречаемся на разных территориях, чтобы решать самые насущные вопросы, реагировать на возникающие вызовы. Традиционно собираемся в начале года и на расширенной коллегии, чтобы подвести итоги. Я хотел бы поблагодарить вас за совместную продуктивную работу. Все подразделения в случае возникновения той или иной ситуации, прежде всего, стараются разбираться во всех нюансах и деталях", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. В ходе заседания губернатор в преддверии выборов президента РФ поставил правоохранителям задачу: сделать все, чтобы голосование прошло прозрачно, легитимно, с соблюдением прав избирателей. Как отметили в пресс-службе, знаковым результатом совместной работы региона с прокуратурой в прошлом году стало восстановление прав обманутых дольщиков. Также одним из ключевых направлений в работе прокуратуры остается защита прав участников СВО и их семей. "Еще одна сфера, требующая особого внимания – ЖКХ. Московская область заключила концессионные соглашения с "Газпромом", которые позволят модернизировать котельные и теплосети в таких городских округах, как Солнечногорск, Пушкино, Клин, Воскресенск, Сергиев Посад. Губернатор отметил, что крайне важно сопровождать все запланированные мероприятия", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926143528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), солнечногорск, андрей воробьев