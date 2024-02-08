https://ria.ru/20240208/vorobev-1926193205.html
Воробьев поблагодарил представителей прокуратуры за продуктивную работу
Воробьев поблагодарил представителей прокуратуры за продуктивную работу - РИА Новости, 08.02.2024
Воробьев поблагодарил представителей прокуратуры за продуктивную работу
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии прокуратуры Московской области, подвел итоги деятельности за 2023 год и... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:32
2024-02-08T15:32
2024-02-08T15:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
солнечногорск
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915645526_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_3c4ff0380ca2f1e709a6ede112d864e9.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии прокуратуры Московской области, подвел итоги деятельности за 2023 год и поблагодарил правоохранителей за совместную продуктивную работу, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "С каждым из присутствующих здесь в зале мы регулярно встречаемся на разных территориях, чтобы решать самые насущные вопросы, реагировать на возникающие вызовы. Традиционно собираемся в начале года и на расширенной коллегии, чтобы подвести итоги. Я хотел бы поблагодарить вас за совместную продуктивную работу. Все подразделения в случае возникновения той или иной ситуации, прежде всего, стараются разбираться во всех нюансах и деталях", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. В ходе заседания губернатор в преддверии выборов президента РФ поставил правоохранителям задачу: сделать все, чтобы голосование прошло прозрачно, легитимно, с соблюдением прав избирателей. Как отметили в пресс-службе, знаковым результатом совместной работы региона с прокуратурой в прошлом году стало восстановление прав обманутых дольщиков. Также одним из ключевых направлений в работе прокуратуры остается защита прав участников СВО и их семей. "Еще одна сфера, требующая особого внимания – ЖКХ. Московская область заключила концессионные соглашения с "Газпромом", которые позволят модернизировать котельные и теплосети в таких городских округах, как Солнечногорск, Пушкино, Клин, Воскресенск, Сергиев Посад. Губернатор отметил, что крайне важно сопровождать все запланированные мероприятия", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926143528.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915645526_27:0:1092:799_1920x0_80_0_0_e6fdf8126ea5e1e922df816b90926192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), солнечногорск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Андрей Воробьев
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии прокуратуры Московской области, подвел итоги деятельности за 2023 год и поблагодарил правоохранителей за совместную продуктивную работу, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"С каждым из присутствующих здесь в зале мы регулярно встречаемся на разных территориях, чтобы решать самые насущные вопросы, реагировать на возникающие вызовы. Традиционно собираемся в начале года и на расширенной коллегии, чтобы подвести итоги. Я хотел бы поблагодарить вас за совместную продуктивную работу. Все подразделения в случае возникновения той или иной ситуации, прежде всего, стараются разбираться во всех нюансах и деталях", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Три тысячи жителей Подмосковья прошли школу родственного ухода
В ходе заседания губернатор в преддверии выборов президента РФ
поставил правоохранителям задачу: сделать все, чтобы голосование прошло прозрачно, легитимно, с соблюдением прав избирателей.
Как отметили в пресс-службе, знаковым результатом совместной работы региона с прокуратурой в прошлом году стало восстановление прав обманутых дольщиков. Также одним из ключевых направлений в работе прокуратуры остается защита прав участников СВО и их семей.
"Еще одна сфера, требующая особого внимания – ЖКХ. Московская область заключила концессионные соглашения с "Газпромом", которые позволят модернизировать котельные и теплосети в таких городских округах, как Солнечногорск
, Пушкино
, Клин
, Воскресенск
, Сергиев Посад
. Губернатор отметил, что крайне важно сопровождать все запланированные мероприятия", - добавили в пресс-службе.