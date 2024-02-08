https://ria.ru/20240208/volodin-1926102903.html

Достижения науки важны для обеспечения суверенитета России, заявил Володин

Достижения науки важны для обеспечения суверенитета России, заявил Володин - РИА Новости, 08.02.2024

Достижения науки важны для обеспечения суверенитета России, заявил Володин

Достижения отечественной науки особенно важны для обеспечения технологического суверенитета России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T11:05

2024-02-08T11:05

2024-02-08T11:05

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

российская академия наук

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Достижения отечественной науки особенно важны для обеспечения технологического суверенитета России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении Российской академии наук с 300-летием, которое опубликовано на сайте Думы. "Поздравляю всех научных работников с профессиональным праздником и 300-летием Российской академии наук… Достижения отечественной науки сегодня особенно важны для обеспечения технологического суверенитета России", - приводят слова Володина на сайте ГД. Спикер Госдумы отметил, что ученые продолжают лучшие традиции научной школы, проводят фундаментальные исследования, внедряют новые идеи и передовые разработки, вносят значимый вклад в научно-техническое, социально-экономическое развитие страны и способствуют повышению качества жизни людей.

https://ria.ru/20240207/premiya-1925899930.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, российская академия наук