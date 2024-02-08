https://ria.ru/20240208/vmeshatelstvo-1926200531.html

В МИД пообещали жестко пресекать попытки вмешательства в дела России

В МИД пообещали жестко пресекать попытки вмешательства в дела России - РИА Новости, 08.02.2024

В МИД пообещали жестко пресекать попытки вмешательства в дела России

Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы в преддверии выборов президента... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:56

2024-02-08T15:56

2024-02-08T16:10

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

мария захарова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы в преддверии выборов президента в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В контактах доводим до наших недругов, оппонентов, что попытки вмешательства во внутренние дела России, включая подрывные акции в контексте выборов, призванные сеять вздор, раздор между гражданами нашей страны, чем злонамеренно занимались западные НПО, будут жестоко и решительно пресекаться", - сказала Захарова на заседании комиссии Совета Федерации.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240207/vybory-1925770828.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, мария захарова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф