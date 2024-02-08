https://ria.ru/20240208/vmeshatelstvo-1926200531.html
В МИД пообещали жестко пресекать попытки вмешательства в дела России
В МИД пообещали жестко пресекать попытки вмешательства в дела России - РИА Новости, 08.02.2024
В МИД пообещали жестко пресекать попытки вмешательства в дела России
Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы в преддверии выборов президента... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:56
2024-02-08T15:56
2024-02-08T16:10
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
мария захарова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_db522e4a9619b9a68a4e80db99857249.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы в преддверии выборов президента в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В контактах доводим до наших недругов, оппонентов, что попытки вмешательства во внутренние дела России, включая подрывные акции в контексте выборов, призванные сеять вздор, раздор между гражданами нашей страны, чем злонамеренно занимались западные НПО, будут жестоко и решительно пресекаться", - сказала Захарова на заседании комиссии Совета Федерации.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240207/vybory-1925770828.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916090_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_fde0b7a50aee235491473d5066732cde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, мария захарова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Мария Захарова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
В МИД пообещали жестко пресекать попытки вмешательства в дела России
МИД: попытки вмешательства в дела России будут жестко и решительно пресекаться