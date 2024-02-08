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В России за несколько лет утроился ассортимент розовых вин - РИА Новости, 08.02.2024
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05:28 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/vino-1926063042.html
В России за несколько лет утроился ассортимент розовых вин
В России за несколько лет утроился ассортимент розовых вин - РИА Новости, 08.02.2024
В России за несколько лет утроился ассортимент розовых вин
Ассортимент розовых вин в России утроился за последние несколько лет, при этом доля продаж такого вина продолжит расти и дальше, рассказала РИА Новости директор РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T05:28
2024-02-08T05:28
россия
олеся буняева
роскачество
экономика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ассортимент розовых вин в России утроился за последние несколько лет, при этом доля продаж такого вина продолжит расти и дальше, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "Категория розовых вин в России растет фантастическими темпам. По сравнению с 2020 годом количество розовых вин в исследовании удвоилось, а в целом по рынку мы отмечаем трехкратный рост ассортимента розового вина... Мы прогнозируем продолжение этого тренда и рост доли розовых вин в общем объеме розничных продаж российского вина с нынешних 2% до 3-4% уже по итогам ближайших двух лет", - сообщила она. Так, например, в портфеле крупной винодельни сегодня можно встретить целую линейку розовых вин из 3-4 наименований, они также становятся обязательным атрибутом винного ассортимента и небольших фермерских виноделен. Роскачество также провело исследование и объявило лучшие розовые вина России - в нем приняли участие 39 наименований розовых вин 33 торговых марок. Так, например, в топ-5 сухих розовых вин вошли: Inkerman Winemakers Selection Каберне Совиньон, 2022 года, "Аристов Цвайгельт 320", (ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров", 2022 года), "Аристов Розе", (ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров", 2022 года), "Вина Ведерниковъ Губернаторское розовое", (ЗГУ "Долина Дона", 2022 года) и "Мысхако Ягодный взрыв" (ЗГУ "Кубань, Новороссийск", 2022 года). "Лучшее полусухое розовое: "Фанагория Зеленое вино", российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров", 2022. ... Лучшим полусладким розовым в этом году стало "Villa Krim Мускат Ривьера", вино ординарное полусладкое розовое, 2022", - заключили в организации.
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россия, олеся буняева, роскачество, экономика
Россия, Олеся Буняева, Роскачество, Экономика
В России за несколько лет утроился ассортимент розовых вин

Роскачество: ассортимент розовых вин в России утроился, продажи продолжат расти

© Depositphotos.com / fonzie26 Розовое игристое вино
Розовое игристое вино - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Depositphotos.com / fonzie26
Розовое игристое вино. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ассортимент розовых вин в России утроился за последние несколько лет, при этом доля продаж такого вина продолжит расти и дальше, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
«
"Категория розовых вин в России растет фантастическими темпам. По сравнению с 2020 годом количество розовых вин в исследовании удвоилось, а в целом по рынку мы отмечаем трехкратный рост ассортимента розового вина... Мы прогнозируем продолжение этого тренда и рост доли розовых вин в общем объеме розничных продаж российского вина с нынешних 2% до 3-4% уже по итогам ближайших двух лет", - сообщила она.
Так, например, в портфеле крупной винодельни сегодня можно встретить целую линейку розовых вин из 3-4 наименований, они также становятся обязательным атрибутом винного ассортимента и небольших фермерских виноделен.
Роскачество также провело исследование и объявило лучшие розовые вина России - в нем приняли участие 39 наименований розовых вин 33 торговых марок. Так, например, в топ-5 сухих розовых вин вошли: Inkerman Winemakers Selection Каберне Совиньон, 2022 года, "Аристов Цвайгельт 320", (ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров", 2022 года), "Аристов Розе", (ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров", 2022 года), "Вина Ведерниковъ Губернаторское розовое", (ЗГУ "Долина Дона", 2022 года) и "Мысхако Ягодный взрыв" (ЗГУ "Кубань, Новороссийск", 2022 года).
"Лучшее полусухое розовое: "Фанагория Зеленое вино", российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров", 2022. ... Лучшим полусладким розовым в этом году стало "Villa Krim Мускат Ривьера", вино ординарное полусладкое розовое, 2022", - заключили в организации.
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