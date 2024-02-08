https://ria.ru/20240208/veseloe-1926067424.html
Десантники рассказали подробности штурма села Веселое в ДНР
Десантники рассказали подробности штурма села Веселое в ДНР - РИА Новости, 08.02.2024
Десантники рассказали подробности штурма села Веселое в ДНР
Российские десантники несколько недель отрабатывали элементы предстоящего штурма населенного пункта Веселое в ДНР по предоставленным данным разведки, заранее... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T06:39
2024-02-08T06:39
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АРТЕМОВСК (ДНР), 8 фев - РИА Новости. Российские десантники несколько недель отрабатывали элементы предстоящего штурма населенного пункта Веселое в ДНР по предоставленным данным разведки, заранее знали карту местности противника и его маршруты, рассказал РИА Новости боец с позывном "Пилот". Подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и артиллерии освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики 18 января. "Ну, во-первых, у нас постоянно велась подготовка на полигоне по данным, которые нам предоставила разведка. По этим данным мы занимались на полигоне, отрабатывали все эти моменты и примерно уже представляли, куда мы пойдем, даже не находясь там, мы уже знали, что будем делать", - сказал он. Десантник пояснил, что полученную задачу перед выходом еще раз обговорили с командиром, предварительно продумав все огневые точки противника. По его словам, наступательные действия начали на рассвете. "Мы, собственно, зашли в этот окоп и, к сожалению для врага, весь личный состав на этой точке спал. Мы его разбудили парой выстрелов из автомата, предложили сдаться ему в плен, он не согласился и начал вести по нам огонь. Ну, мы и зачистили территорию", - рассказал российский военнослужащий. Он отметил, что основная задача штурмовиков заключалась в зачистке окопов и передаче основной группе, которая закрепится и улучшит позиции в случае атак со стороны противника.
https://ria.ru/20231110/pozitsii-1908702030.html
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донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Десантники рассказали подробности штурма села Веселое в ДНР
Бойцы ВДВ ВС России рассказали детали штурма села Веселое в ДНР
АРТЕМОВСК (ДНР), 8 фев - РИА Новости.
Российские десантники несколько недель отрабатывали элементы предстоящего штурма населенного пункта Веселое в ДНР по предоставленным данным разведки, заранее знали карту местности противника и его маршруты, рассказал
РИА Новости боец с позывном "Пилот".
Подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и артиллерии освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики 18 января.
ВС России заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении
"Ну, во-первых, у нас постоянно велась подготовка на полигоне по данным, которые нам предоставила разведка. По этим данным мы занимались на полигоне, отрабатывали все эти моменты и примерно уже представляли, куда мы пойдем, даже не находясь там, мы уже знали, что будем делать", - сказал он.
Десантник пояснил, что полученную задачу перед выходом еще раз обговорили с командиром, предварительно продумав все огневые точки противника. По его словам, наступательные действия начали на рассвете.
"Мы, собственно, зашли в этот окоп и, к сожалению для врага, весь личный состав на этой точке спал. Мы его разбудили парой выстрелов из автомата, предложили сдаться ему в плен, он не согласился и начал вести по нам огонь. Ну, мы и зачистили территорию", - рассказал российский военнослужащий.
Он отметил, что основная задача штурмовиков заключалась в зачистке окопов и передаче основной группе, которая закрепится и улучшит позиции в случае атак со стороны противника.
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