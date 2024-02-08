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В Алжире военный вертолет потерпел крушение - РИА Новости, 08.02.2024
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15:29 08.02.2024 (обновлено: 15:35 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/vertolet-1926191963.html
В Алжире военный вертолет потерпел крушение
В Алжире военный вертолет потерпел крушение - РИА Новости, 08.02.2024
В Алжире военный вертолет потерпел крушение
Военный вертолет ВВС Алжира потерпел крушение в центральной части страны, три члена экипажа погибли, сообщает алжирское информационное агентство APS со ссылкой... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:29
2024-02-08T15:35
в мире
алжир (провинция)
абдельмаджид теббун
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ТУНИС, 8 фев - РИА Новости. Военный вертолет ВВС Алжира потерпел крушение в центральной части страны, три члена экипажа погибли, сообщает алжирское информационное агентство APS со ссылкой на заявление президентской канцелярии. "Вечером 7 февраля 2024 года во время запланированной ночной тренировки военный вертолет командования ВВС потерпел крушение на окраине аэропорта аль-Мании", - цитирует агентство заявление канцелярии. Сообщается что президент страны Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования родственникам погибших пилотов. Начато расследование причин аварии.
https://ria.ru/20240207/vertolet-1926037281.html
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в мире, алжир (провинция), абдельмаджид теббун
В мире, Алжир (провинция), Абдельмаджид Теббун
В Алжире военный вертолет потерпел крушение

В Алжире военный вертолет потерпел крушение, экипаж погиб

© AFP 2024 / RYAD KRAMDIАлжирский вертолет Ми-171
Алжирский вертолет Ми-171 - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AFP 2024 / RYAD KRAMDI
Алжирский вертолет Ми-171. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 8 фев - РИА Новости. Военный вертолет ВВС Алжира потерпел крушение в центральной части страны, три члена экипажа погибли, сообщает алжирское информационное агентство APS со ссылкой на заявление президентской канцелярии.
«
"Вечером 7 февраля 2024 года во время запланированной ночной тренировки военный вертолет командования ВВС потерпел крушение на окраине аэропорта аль-Мании", - цитирует агентство заявление канцелярии.
Сообщается что президент страны Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования родственникам погибших пилотов.
Начато расследование причин аварии.
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В миреАлжир (провинция)Абдельмаджид Теббун
 
 
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