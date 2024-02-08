https://ria.ru/20240208/utechki-1926053087.html

В компании по кибербезопасности назвали главных пострадавших от утечек

В компании по кибербезопасности назвали главных пострадавших от утечек - РИА Новости, 08.02.2024

В компании по кибербезопасности назвали главных пострадавших от утечек

Операторы связи, медицинские и государственные учреждения в РФ больше всего пострадали от утечек персональных данных в 2023 году - кибератаки были нацелены на... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T01:39

2024-02-08T01:39

2024-02-08T01:39

россия

telegram

angara security

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Операторы связи, медицинские и государственные учреждения в РФ больше всего пострадали от утечек персональных данных в 2023 году - кибератаки были нацелены на хищение данных клиентов, рассказали в компании по кибербезопасности Angara Security. "В российском интернет-сегменте в 2023 году больше всего пострадали от кражи персональных данных операторы связи, медицинские учреждения, госсектор. В ряде случаев утекали данные сотрудников и партнеров компаний, но чаще всего кибератаки были нацелены на хищение данных клиентов", - сказали в компании, основываясь на анализе сведений Роскомнадзора, аналитике по рынку кибербезопасности в РФ и данных собственного аудита. Старший эксперт по защите бренда Angara Security Виктория Варламова отметила тенденцию, что в 2023 году одной из самых "востребованных" площадок для продажи публичных утечек и похищенных баз данных стал Telegram (в 2022 году их "монетизировали" на специализированных теневых форумах). "Скорее всего эта тенденция сохранится в 2024 году", - добавила эксперт. Специалисты отмечают и другие особенности. Так, в 2023 году на 39% увеличилось число запросов на покупку аккаунтов в Telegram - с высокой долей вероятности, в дальнейшем их используют для атак от имени политических деятелей и других персон. На 19% вырос спрос на базы данных, которые содержат персональные данные пользователей банковских и медицинских услуг. Некоторые злоумышленники просят больше деталей - город проживания, ФИО, номер телефона, информация о заболеваниях, число проживающих в одном доме или квартире. Объем предложений таких баз вырос на 29%. В первую очередь злоумышленники преследуют финансовые цели - рассылают сообщения с просьбой срочного перевода денег. Второе место по популярности заняли сообщения о фейковых утечках данных, которые используются для сбора дополнительной информации и снижения доверия к компании. Эксперты отмечают, что такой вид рассылок может стать трендом 2024 года, если будет принят законопроект об оборотных штрафах. На третьем – сообщения, которые могут принести репутационные потери в результате общения с пранкерами, которые используют deep fake и подмену голоса. "Бороться с этим явлением довольно сложно. Техническая поддержка Telegram не всегда быстро блокирует подозрительных пользователей, поэтому стоит аккуратно начинать новые диалоги. Мошенники - это всегда призыв к какому-то действию, спешка и запугивание. Если вас просят быстро, срочно что-то сделать, стоит взять паузу. В случае, если у вас есть номер телефона человека, который вам пишет, лучше уточнить, а он ли вам пишет", - прокомментировала Варламова.

https://ria.ru/20240207/strakhovanie-1925840848.html

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россия, telegram, angara security, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)