Рейтинг@Mail.ru
Упадок ВСУ неизбежен без помощи США, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/upadok-1926197945.html
Упадок ВСУ неизбежен без помощи США, пишут СМИ
Упадок ВСУ неизбежен без помощи США, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
Упадок ВСУ неизбежен без помощи США, пишут СМИ
Упадок ВСУ неизбежен без американской помощи, Евросоюзу не хватает запасов оружия и боеприпасов уровня США, и вряд ли он сможет восполнить этот пробел, пишет... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:49
2024-02-08T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
майкл кофман
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Упадок ВСУ неизбежен без американской помощи, Евросоюзу не хватает запасов оружия и боеприпасов уровня США, и вряд ли он сможет восполнить этот пробел, пишет газета New York Times со ссылкой на аналитиков. "Армия Украины не была бы внезапно разгромлена, но упадок ее вооруженных сил был бы неизбежен. Европейским странам не хватает запасов оружия и боеприпасов американского уровня, и вряд ли они смогут восполнить этот пробел", - пишет издание со ссылкой на аналитиков. Согласно информации издания, без американской помощи придется пересмотреть условия предоставления помощи на военное время от Международного валютного фонда. Как отмечается, Украина может быть вынуждена печатать больше денег, что может привести к изнурительному инфляционному циклу. "В какой-то степени Украина сама способствовала своим бедам. Коррупция, давно ставшая проблемой в стране, привела к хищению миллионов при закупке товаров и в других областях", - пишет газета. Сотрудник Фонда Карнеги* за международный мир Майкл Кофман заявил в интервью газете, что мрачный путь ждет Украину во второй половине 2024 года без американской помощи. Кофман отметил, что Украина без американской помощи может эффективно продержаться в течение некоторый части 2024 года, но со временем начнет "медленно проигрывать". Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда. Президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее. Тем не менее законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование в среду. Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.* Организация, выполняющая функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240208/dezertiry-1926153590.html
https://ria.ru/20240208/rakety-1926181760.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46c61c14137ca0d226b0f55f59d3dd4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, майкл кофман, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Майкл Кофман, Джо Байден, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Упадок ВСУ неизбежен без помощи США, пишут СМИ

NYT: упадок ВСУ неизбежен без помощи США, ЕС не хватает запасов оружия

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Упадок ВСУ неизбежен без американской помощи, Евросоюзу не хватает запасов оружия и боеприпасов уровня США, и вряд ли он сможет восполнить этот пробел, пишет газета New York Times со ссылкой на аналитиков.
«
"Армия Украины не была бы внезапно разгромлена, но упадок ее вооруженных сил был бы неизбежен. Европейским странам не хватает запасов оружия и боеприпасов американского уровня, и вряд ли они смогут восполнить этот пробел", - пишет издание со ссылкой на аналитиков.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
"Оно растет". В ВСУ сделали откровенное признание о ситуации на фронте
Вчера, 13:36
Согласно информации издания, без американской помощи придется пересмотреть условия предоставления помощи на военное время от Международного валютного фонда. Как отмечается, Украина может быть вынуждена печатать больше денег, что может привести к изнурительному инфляционному циклу.
«
"В какой-то степени Украина сама способствовала своим бедам. Коррупция, давно ставшая проблемой в стране, привела к хищению миллионов при закупке товаров и в других областях", - пишет газета.
Сотрудник Фонда Карнеги* за международный мир Майкл Кофман заявил в интервью газете, что мрачный путь ждет Украину во второй половине 2024 года без американской помощи. Кофман отметил, что Украина без американской помощи может эффективно продержаться в течение некоторый части 2024 года, но со временем начнет "медленно проигрывать".
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда. Президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее.
Тем не менее законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование в среду.
Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента.
Истребители, оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
"По всей линии фронта". В Германии раскрыли, что ждет Украину
Вчера, 14:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияМайкл КофманДжо БайденДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала