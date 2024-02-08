https://ria.ru/20240208/upadok-1926197945.html

Упадок ВСУ неизбежен без помощи США, пишут СМИ

Упадок ВСУ неизбежен без помощи США, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024

Упадок ВСУ неизбежен без помощи США, пишут СМИ

Упадок ВСУ неизбежен без американской помощи, Евросоюзу не хватает запасов оружия и боеприпасов уровня США, и вряд ли он сможет восполнить этот пробел, пишет... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:49

2024-02-08T15:49

2024-02-08T15:49

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Упадок ВСУ неизбежен без американской помощи, Евросоюзу не хватает запасов оружия и боеприпасов уровня США, и вряд ли он сможет восполнить этот пробел, пишет газета New York Times со ссылкой на аналитиков. "Армия Украины не была бы внезапно разгромлена, но упадок ее вооруженных сил был бы неизбежен. Европейским странам не хватает запасов оружия и боеприпасов американского уровня, и вряд ли они смогут восполнить этот пробел", - пишет издание со ссылкой на аналитиков. Согласно информации издания, без американской помощи придется пересмотреть условия предоставления помощи на военное время от Международного валютного фонда. Как отмечается, Украина может быть вынуждена печатать больше денег, что может привести к изнурительному инфляционному циклу. "В какой-то степени Украина сама способствовала своим бедам. Коррупция, давно ставшая проблемой в стране, привела к хищению миллионов при закупке товаров и в других областях", - пишет газета. Сотрудник Фонда Карнеги* за международный мир Майкл Кофман заявил в интервью газете, что мрачный путь ждет Украину во второй половине 2024 года без американской помощи. Кофман отметил, что Украина без американской помощи может эффективно продержаться в течение некоторый части 2024 года, но со временем начнет "медленно проигрывать". Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда. Президент США Джо Байден заявил о поддержке законопроекта и призвал конгресс принять его как можно скорее. Тем не менее законопроект не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы пройти процедурное голосование в среду. Представленный проект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США.* Организация, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240208/dezertiry-1926153590.html

https://ria.ru/20240208/rakety-1926181760.html

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в мире, украина, сша, россия, майкл кофман, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины