https://ria.ru/20240208/ukraina-1926263023.html
"Молчать не будут". Генерал ВСУ резко отреагировал на увольнение Залужного
"Молчать не будут". Генерал ВСУ резко отреагировал на увольнение Залужного - РИА Новости, 09.02.2024
"Молчать не будут". Генерал ВСУ резко отреагировал на увольнение Залужного
Украинское общество не будет молчать после решения президента Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил отставной генерал Сергей... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T20:31
2024-02-08T20:31
2024-02-09T00:26
политика
украина
валерий залужный
владимир зеленский
сергей кривонос
вооруженные силы украины
отставка главкома всу залужного
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украинское общество не будет молчать после решения президента Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Залужный молчать не будет, как и огромное количество сознательных украинцев, потому что они понимают, что проблема не в Залужном, а в политическом руководстве Украины. <…> Я категорично призываю господина Зеленского остановиться и не разрушать существующую систему", — заявил офицер.По мнению Кривоноса, снятие Залужного с поста резко дестабилизирует ситуацию в Вооруженных силах и в республике в целом.Президент Украины в четверг сменил главкома ВСУ, назначив на эту позицию командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Зеленский также встретился с Залужным и предложил ему "остаться в команде", не уточнив, какую должность он будет теперь занимать.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926241206.html
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политика, украина, валерий залужный, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного
Политика, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Отставка главкома ВСУ Залужного
"Молчать не будут". Генерал ВСУ резко отреагировал на увольнение Залужного
Генерал ВСУ заявил, что украинцы не будут молчать после увольнения Залужного