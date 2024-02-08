"Нужно срочно". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
"Страна.ua": Украине срочно нужно перемирие, иначе ее ждет полный разгром
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине приведет к краху страны со всеми вытекающими последствиями, пишет "Страна.ua".
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"Продолжение войны <…> порождает риск полного разгрома Украины, в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями", — говорится в статье.
Как отмечает газета, Киев срочно нуждается в перемирии. Украинская армия сейчас испытывает колоссальный дефицит оружия и боеприпасов не только из-за отсутствия решения конгресса США, но и в силу того, что западная военная промышленность гораздо медленнее, чем российская, набирает обороты по выпуску продукции, подчеркивается в публикации.
"А главное — именно ВСУ сейчас особо остро ощущают нехватку личного состава. Поэтому именно Украине, по логике, сейчас нужна передышка, которой она могла бы воспользоваться для перевооружения", — резюмируется в материале.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк неоднократно говорил о том, что украинские власти выступают против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине, поскольку настроена добиться своих целей и предпочла бы сделать это дипломатическим путем. В противном случае военная операция продолжится, пока цели не будут достигнуты, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.