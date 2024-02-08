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"Нужно срочно". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 08.02.2024
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18:20 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926241206.html
"Нужно срочно". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
"Нужно срочно". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 08.02.2024
"Нужно срочно". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Продолжение конфликта на Украине приведет к краху страны со всеми вытекающими последствиями, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T18:20
2024-02-08T18:20
политика
украина
россия
михаил подоляк
дмитрий песков
конгресс сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине приведет к краху страны со всеми вытекающими последствиями, пишет "Страна.ua"."Продолжение войны &lt;…&gt; порождает риск полного разгрома Украины, в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями", — говорится в статье.Как отмечает газета, Киев срочно нуждается в перемирии. Украинская армия сейчас испытывает колоссальный дефицит оружия и боеприпасов не только из-за отсутствия решения конгресса США, но и в силу того, что западная военная промышленность гораздо медленнее, чем российская, набирает обороты по выпуску продукции, подчеркивается в публикации."А главное — именно ВСУ сейчас особо остро ощущают нехватку личного состава. Поэтому именно Украине, по логике, сейчас нужна передышка, которой она могла бы воспользоваться для перевооружения", — резюмируется в материале.Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк неоднократно говорил о том, что украинские власти выступают против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине, поскольку настроена добиться своих целей и предпочла бы сделать это дипломатическим путем. В противном случае военная операция продолжится, пока цели не будут достигнуты, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926199252.html
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политика, украина, россия, михаил подоляк, дмитрий песков, конгресс сша, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Михаил Подоляк, Дмитрий Песков, Конгресс США, Вооруженные силы Украины
"Нужно срочно". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

"Страна.ua": Украине срочно нужно перемирие, иначе ее ждет полный разгром

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Продолжение конфликта на Украине приведет к краху страны со всеми вытекающими последствиями, пишет "Страна.ua".
«
"Продолжение войны <…> порождает риск полного разгрома Украины, в случае неблагоприятного развития событий на фронте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями", — говорится в статье.
Как отмечает газета, Киев срочно нуждается в перемирии. Украинская армия сейчас испытывает колоссальный дефицит оружия и боеприпасов не только из-за отсутствия решения конгресса США, но и в силу того, что западная военная промышленность гораздо медленнее, чем российская, набирает обороты по выпуску продукции, подчеркивается в публикации.
"А главное — именно ВСУ сейчас особо остро ощущают нехватку личного состава. Поэтому именно Украине, по логике, сейчас нужна передышка, которой она могла бы воспользоваться для перевооружения", — резюмируется в материале.
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Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк неоднократно говорил о том, что украинские власти выступают против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, Россия была, есть и будет открыта к переговорам по Украине, поскольку настроена добиться своих целей и предпочла бы сделать это дипломатическим путем. В противном случае военная операция продолжится, пока цели не будут достигнуты, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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ПолитикаУкраинаРоссияМихаил ПодолякДмитрий ПесковКонгресс СШАВооруженные силы Украины
 
 
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