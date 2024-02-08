https://ria.ru/20240208/ukraina-1926211866.html

В Раде признали, что на Украине стали бояться людей в военной форме

В Раде признали, что на Украине стали бояться людей в военной форме - РИА Новости, 08.02.2024

В Раде признали, что на Украине стали бояться людей в военной форме

Действия отдельных представителей военкоматов в рамках мобилизации привели к тому, что жители Украины начали бояться людей в форме, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:26

2024-02-08T16:26

2024-02-08T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий разумков

верховная рада украины

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Действия отдельных представителей военкоматов в рамках мобилизации привели к тому, что жители Украины начали бояться людей в форме, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. "Те действия ТЦК (территориальных центров комплектования, военкоматов – ред.), которые сегодня происходят, приводят к очень страшной вещи - у нас на улицах начали бояться людей в форме. Если год назад это вызывало уважение, позитив, то сегодня, видя защитников или не защитников в форме, начинают прятаться и переходить на другую сторону улицы", - сказал Разумков в эфире всеукраинского телемарафона. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий разумков, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр