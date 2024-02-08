Рейтинг@Mail.ru
В Раде признали, что на Украине стали бояться людей в военной форме - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926211866.html
В Раде признали, что на Украине стали бояться людей в военной форме
В Раде признали, что на Украине стали бояться людей в военной форме - РИА Новости, 08.02.2024
В Раде признали, что на Украине стали бояться людей в военной форме
Действия отдельных представителей военкоматов в рамках мобилизации привели к тому, что жители Украины начали бояться людей в форме, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T16:26
2024-02-08T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий разумков
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918120457_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_b8659ef7b2c131899499cbfea4a862fb.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Действия отдельных представителей военкоматов в рамках мобилизации привели к тому, что жители Украины начали бояться людей в форме, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. "Те действия ТЦК (территориальных центров комплектования, военкоматов – ред.), которые сегодня происходят, приводят к очень страшной вещи - у нас на улицах начали бояться людей в форме. Если год назад это вызывало уважение, позитив, то сегодня, видя защитников или не защитников в форме, начинают прятаться и переходить на другую сторону улицы", - сказал Разумков в эфире всеукраинского телемарафона. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918120457_69:0:1212:857_1920x0_80_0_0_78b981f26ec9689b33d1fb8b2fe3c81c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий разумков, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Раде признали, что на Украине стали бояться людей в военной форме

Депутат Рады Разумков: украинцы из-за действий военкоматов боятся людей в форме

© Киевская городская военная администрацияБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве
© Киевская городская военная администрация
Блокпост в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Действия отдельных представителей военкоматов в рамках мобилизации привели к тому, что жители Украины начали бояться людей в форме, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
"Те действия ТЦК (территориальных центров комплектования, военкоматов – ред.), которые сегодня происходят, приводят к очень страшной вещи - у нас на улицах начали бояться людей в форме. Если год назад это вызывало уважение, позитив, то сегодня, видя защитников или не защитников в форме, начинают прятаться и переходить на другую сторону улицы", - сказал Разумков в эфире всеукраинского телемарафона.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
"Не хотим на мясо". На Украине раскрыли необычный план мира с Россией
10 января, 02:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала