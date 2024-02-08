https://ria.ru/20240208/ukraina-1926086344.html

СМИ сообщили о тупиковой ситуации для Украины

СМИ сообщили о тупиковой ситуации для Украины - РИА Новости, 08.02.2024

СМИ сообщили о тупиковой ситуации для Украины

Из-за тупиковой ситуации на поле боя Киев расширяет систему, позволяющую наемникам со всего мира вступать в украинскую армию, сообщило Associated Press со... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:51

2024-02-08T09:51

2024-02-08T10:45

в мире

украина

россия

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Из-за тупиковой ситуации на поле боя Киев расширяет систему, позволяющую наемникам со всего мира вступать в украинскую армию, сообщило Associated Press со ссылкой на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури. "Теперь, соблюдая секретность, связанную с любыми военными цифрами, власти не говорят, сколько их (наемников — ред.) находится на поле боя, но говорят, что профиль боевиков изменился", — добавили в агентстве.Как отмечает AP, в начале 2022 года в Киеве заявляли, что на Украине находятся 20 тысяч наемников из 52 стран.В Минобороны России неоднократно заявляли, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины