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СМИ сообщили о тупиковой ситуации для Украины - РИА Новости, 08.02.2024
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09:51 08.02.2024 (обновлено: 10:45 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926086344.html
СМИ сообщили о тупиковой ситуации для Украины
СМИ сообщили о тупиковой ситуации для Украины - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ сообщили о тупиковой ситуации для Украины
Из-за тупиковой ситуации на поле боя Киев расширяет систему, позволяющую наемникам со всего мира вступать в украинскую армию, сообщило Associated Press со... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:51
2024-02-08T10:45
в мире
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Из-за тупиковой ситуации на поле боя Киев расширяет систему, позволяющую наемникам со всего мира вступать в украинскую армию, сообщило Associated Press со ссылкой на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури. &quot;Теперь, соблюдая секретность, связанную с любыми военными цифрами, власти не говорят, сколько их (наемников — ред.) находится на поле боя, но говорят, что профиль боевиков изменился&quot;, — добавили в агентстве.Как отмечает AP, в начале 2022 года в Киеве заявляли, что на Украине находятся 20 тысяч наемников из 52 стран.В Минобороны России неоднократно заявляли, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html
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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о тупиковой ситуации для Украины

Associated Press: Киев из-за тупика на фронте зовет наемников со всего мира

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Из-за тупиковой ситуации на поле боя Киев расширяет систему, позволяющую наемникам со всего мира вступать в украинскую армию, сообщило Associated Press со ссылкой на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури.
«

"Теперь, соблюдая секретность, связанную с любыми военными цифрами, власти не говорят, сколько их (наемников — ред.) находится на поле боя, но говорят, что профиль боевиков изменился", — добавили в агентстве.

Как отмечает AP, в начале 2022 года в Киеве заявляли, что на Украине находятся 20 тысяч наемников из 52 стран.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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