https://ria.ru/20240208/ukraina-1926086344.html
СМИ сообщили о тупиковой ситуации для Украины
СМИ сообщили о тупиковой ситуации для Украины - РИА Новости, 08.02.2024
СМИ сообщили о тупиковой ситуации для Украины
Из-за тупиковой ситуации на поле боя Киев расширяет систему, позволяющую наемникам со всего мира вступать в украинскую армию, сообщило Associated Press со... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:51
2024-02-08T09:51
2024-02-08T10:45
в мире
украина
россия
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Из-за тупиковой ситуации на поле боя Киев расширяет систему, позволяющую наемникам со всего мира вступать в украинскую армию, сообщило Associated Press со ссылкой на офицера координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александра Шахури. "Теперь, соблюдая секретность, связанную с любыми военными цифрами, власти не говорят, сколько их (наемников — ред.) находится на поле боя, но говорят, что профиль боевиков изменился", — добавили в агентстве.Как отмечает AP, в начале 2022 года в Киеве заявляли, что на Украине находятся 20 тысяч наемников из 52 стран.В Минобороны России неоднократно заявляли, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ffeb08ce65004f515d756750cc6118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о тупиковой ситуации для Украины
Associated Press: Киев из-за тупика на фронте зовет наемников со всего мира