Рейтинг@Mail.ru
Большой удар. На Западе раскрыли, что Россия подготовила Украине - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 08.02.2024 (обновлено: 09:30 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html
Большой удар. На Западе раскрыли, что Россия подготовила Украине
Большой удар. На Западе раскрыли, что Россия подготовила Украине - РИА Новости, 08.02.2024
Большой удар. На Западе раскрыли, что Россия подготовила Украине
Украину ждет еще больше ракетных ударов в феврале, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T09:05
2024-02-08T09:30
в мире
украина
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918927645_0:377:2000:1502_1920x0_80_0_0_39cc51b0fdd6b1d3b3b42b54a37ecbe9.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украину ждет еще больше ракетных ударов в феврале, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.&quot;Мы только увидели первую крупную серию ракетных ударов в феврале этого года, и нет сомнений, что их будет больше&quot;, — предположил он.Меркурис отметил, что в ходе таких операций украинским силам приходится расходовать ценные ракеты систем ПВО, включая ракеты для американских ЗРК Patriot, которых и так осталось мало.Аналитик указал, что из-за прекращения военной помощи Вашингтона Киеву системы Patriot на Украине могут остаться без боеприпасов, что только усугубит положение для украинцев.Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.ВС России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240207/khaos-1925895321.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918927645_0:22:2000:1522_1920x0_80_0_0_1fe17f6af638cc82b7c9f01ead504a3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир путин, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Политика
Большой удар. На Западе раскрыли, что Россия подготовила Украине

Эксперт Меркурис: Украину ждет еще больше ракетных ударов в феврале

© AP Photo / Ukrainian Emergency ServiceПожарные на месте взрыва в Киеве
Пожарные на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
Пожарные на месте взрыва в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украину ждет еще больше ракетных ударов в феврале, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«

"Мы только увидели первую крупную серию ракетных ударов в феврале этого года, и нет сомнений, что их будет больше", — предположил он.

Меркурис отметил, что в ходе таких операций украинским силам приходится расходовать ценные ракеты систем ПВО, включая ракеты для американских ЗРК Patriot, которых и так осталось мало.
Аналитик указал, что из-за прекращения военной помощи Вашингтона Киеву системы Patriot на Украине могут остаться без боеприпасов, что только усугубит положение для украинцев.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.
ВС России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Хаос в Киеве. В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
7 февраля, 12:10
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала