https://ria.ru/20240208/ukraina-1926079066.html

Большой удар. На Западе раскрыли, что Россия подготовила Украине

Большой удар. На Западе раскрыли, что Россия подготовила Украине - РИА Новости, 08.02.2024

Большой удар. На Западе раскрыли, что Россия подготовила Украине

Украину ждет еще больше ракетных ударов в феврале, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:05

2024-02-08T09:05

2024-02-08T09:30

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Украину ждет еще больше ракетных ударов в феврале, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Мы только увидели первую крупную серию ракетных ударов в феврале этого года, и нет сомнений, что их будет больше", — предположил он.Меркурис отметил, что в ходе таких операций украинским силам приходится расходовать ценные ракеты систем ПВО, включая ракеты для американских ЗРК Patriot, которых и так осталось мало.Аналитик указал, что из-за прекращения военной помощи Вашингтона Киеву системы Patriot на Украине могут остаться без боеприпасов, что только усугубит положение для украинцев.Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.ВС России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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в мире, украина, россия, владимир путин, политика