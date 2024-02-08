"Жуткая история": в Раде пришли в шок из-за ЧП на западе Украины
Депутат Рады Геращенко: ложь украинских властей провоцирует конфликты
© AP Photo / Felipe DanaУкраина
© AP Photo / Felipe Dana
Украина. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады от оппозиционной "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отреагировала на инцидент на западной Украине, в ходе которого толпа разъяренных женщин избила трех человек, приняв одного из них за "наводчика" из военкомата.
Инцидент произошел в поселке Космач в Ивано-Франковской области. По данным издания "Страна.ua", нападавшие посчитали одну из женщин "наводчицей", которая будет "сдавать их мужей", перекрыли дорогу ее машине и потребовали предъявить мобильный телефон. Кроме того, украинку пытались вытащить из автомобиля, а ее ребенка ударили битой через приоткрытое окно.
"Жуткая история в Космаче - это результат параллельной реальности (единого всеукраинского. – ред.) телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества", - написала Геращенко в Facebook*.
Депутат возмутилась тем, что в Верховной раде, принявшей накануне в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации, перед голосованием не выступал Верховный главнокомандующий (Владимир Зеленский. – ред.). Принятие проекта "втихаря" только усиливает подобные тенденции, отметила она.
"Представляете шок потребителей марафона и басен про "завтра в Крым", когда они узнают об административной ответственности за отсутствие в (вводимом для военнообязанных. – ред.) реестре? Им же два года рассказывали, что нужно верить в ВСУ, это и есть твой вклад в победу. А тут окажется, что ВСУ нуждается в ротации. Сколько может быть еще Космачей?" – задалась вопросом парламентарий.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
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