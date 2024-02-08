https://ria.ru/20240208/ukaz-1926279090.html

На сайте Зеленского опубликовали указ о назначении Сырского главкомом ВСУ

На сайте Зеленского опубликовали указ о назначении Сырского главкомом ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

На сайте Зеленского опубликовали указ о назначении Сырского главкомом ВСУ

Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, соответствующие... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T22:58

2024-02-08T22:58

2024-02-09T00:26

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, соответствующие указы опубликованы на сайте его офиса. Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Залужного. Согласно указам, опубликованным на сайте офиса Зеленского от 8 февраля, Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего вооруженными силами Украины. Вторым указом Зеленский уволил Сырского с должности командующего сухопутными войсками ВСУ. Третьим указом под №60/2024 Зеленский назначил "А. Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины". ​В свою очередь Зеленский назвал фамилии бригадных генералов, которые станут новыми руководителями в ВСУ. По его словам, в новую команду управленцев войдут бригадные генералы Андрей Гнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк и полковники Павел Палисы и Вадим Сухаревский. "Все они рассматриваются на руководящие должности в армии", - сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Ранее в четверг Зеленский заявил, что встретился с Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что состоялся важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".

https://ria.ru/20240208/perestanovki-1926278500.html

https://ria.ru/20240208/otpravka-1926272790.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного