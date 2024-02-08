Рейтинг@Mail.ru
На сайте Зеленского опубликовали указ о назначении Сырского главкомом ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/ukaz-1926279090.html
На сайте Зеленского опубликовали указ о назначении Сырского главкомом ВСУ
На сайте Зеленского опубликовали указ о назначении Сырского главкомом ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
На сайте Зеленского опубликовали указ о назначении Сырского главкомом ВСУ
Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, соответствующие... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T22:58
2024-02-09T00:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
александр сырский
валерий залужный
вооруженные силы украины
отставка главкома всу залужного
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875139723_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb168a6bb30addee07cbee1b6dd10117.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, соответствующие указы опубликованы на сайте его офиса. Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Залужного. Согласно указам, опубликованным на сайте офиса Зеленского от 8 февраля, Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего вооруженными силами Украины. Вторым указом Зеленский уволил Сырского с должности командующего сухопутными войсками ВСУ. Третьим указом под №60/2024 Зеленский назначил "А. Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины". ​В свою очередь Зеленский назвал фамилии бригадных генералов, которые станут новыми руководителями в ВСУ. По его словам, в новую команду управленцев войдут бригадные генералы Андрей Гнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк и полковники Павел Палисы и Вадим Сухаревский. "Все они рассматриваются на руководящие должности в армии", - сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Ранее в четверг Зеленский заявил, что встретился с Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что состоялся важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".
https://ria.ru/20240208/perestanovki-1926278500.html
https://ria.ru/20240208/otpravka-1926272790.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875139723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47ddb32f163a836dce49d60b30bc3fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Отставка главкома ВСУ Залужного
На сайте Зеленского опубликовали указ о назначении Сырского главкомом ВСУ

На сайте Зеленского опубликовали указ о назначении Сырского на пост главкома ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaКомандующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, соответствующие указы опубликованы на сайте его офиса.
Ранее Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Залужного.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Нацистский режим кадровыми перестановками не приукрасишь, заявил депутат ГД
Вчера, 22:54
Согласно указам, опубликованным на сайте офиса Зеленского от 8 февраля, Валерий Залужный уволен с должности главнокомандующего вооруженными силами Украины. Вторым указом Зеленский уволил Сырского с должности командующего сухопутными войсками ВСУ.
Третьим указом под №60/2024 Зеленский назначил "А. Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины".
​В свою очередь Зеленский назвал фамилии бригадных генералов, которые станут новыми руководителями в ВСУ. По его словам, в новую команду управленцев войдут бригадные генералы Андрей Гнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк и полковники Павел Палисы и Вадим Сухаревский. "Все они рассматриваются на руководящие должности в армии", - сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Ранее в четверг Зеленский заявил, что встретился с Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что состоялся важный и серьезный разговор, принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине без подотчетности
Вчера, 21:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала