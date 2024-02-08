Рейтинг@Mail.ru
"Бьют прицельно": в США раскрыли, что Россия ликвидировала в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/udary-1926124070.html
"Бьют прицельно": в США раскрыли, что Россия ликвидировала в зоне СВО
"Бьют прицельно": в США раскрыли, что Россия ликвидировала в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2024
"Бьют прицельно": в США раскрыли, что Россия ликвидировала в зоне СВО
Армия России точными ударами ликвидирует склады с последними остатками вооружений ВСУ, пишет американская газета New York Post. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:07
2024-02-08T12:07
в мире
россия
сша
вооруженные силы украины
gazeta wyborcza
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Армия России точными ударами ликвидирует склады с последними остатками вооружений ВСУ, пишет американская газета New York Post."Украинские войска пытаются экономить каждый снаряд, поскольку их боеприпасы на исходе, а Россия пытается усилить свое преимущество и бить прицельно по тому, что еще остается на украинских складах", — отметили в издании.Ударам также подвергаются украинские военные машины, оборудование и другие запасы, говорится в материале. При этом в статье подчеркнули, что помимо российских ударов, ситуацию для ВСУ осложняет отсутствие помощи со стороны США.Ранее польская Gazeta Wyborcza сообщала, что потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240208/priznanie-1926096587.html
https://ria.ru/20240208/snaryady-1926100553.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_272:0:2459:1640_1920x0_80_0_0_f6735a35b10db9b0098e08b0b717bea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, gazeta wyborcza
В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Gazeta Wyborcza
"Бьют прицельно": в США раскрыли, что Россия ликвидировала в зоне СВО

NYP: ВС РФ точными ударами уничтожают оставшиеся военные запасы ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Армия России точными ударами ликвидирует склады с последними остатками вооружений ВСУ, пишет американская газета New York Post.
"Украинские войска пытаются экономить каждый снаряд, поскольку их боеприпасы на исходе, а Россия пытается усилить свое преимущество и бить прицельно по тому, что еще остается на украинских складах", — отметили в издании.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
"Драматично". Глава МИД Польши рассказал, в чем ему признались в Киеве
Вчера, 10:51
Ударам также подвергаются украинские военные машины, оборудование и другие запасы, говорится в материале. При этом в статье подчеркнули, что помимо российских ударов, ситуацию для ВСУ осложняет отсутствие помощи со стороны США.
Ранее польская Gazeta Wyborcza сообщала, что потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Боррель жестко ответил на новое требование Украины
Вчера, 10:58
 
В миреРоссияСШАВооруженные силы УкраиныGazeta Wyborcza
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала