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"Бьют прицельно": в США раскрыли, что Россия ликвидировала в зоне СВО
"Бьют прицельно": в США раскрыли, что Россия ликвидировала в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2024
"Бьют прицельно": в США раскрыли, что Россия ликвидировала в зоне СВО
Армия России точными ударами ликвидирует склады с последними остатками вооружений ВСУ, пишет американская газета New York Post. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:07
2024-02-08T12:07
2024-02-08T12:07
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Армия России точными ударами ликвидирует склады с последними остатками вооружений ВСУ, пишет американская газета New York Post."Украинские войска пытаются экономить каждый снаряд, поскольку их боеприпасы на исходе, а Россия пытается усилить свое преимущество и бить прицельно по тому, что еще остается на украинских складах", — отметили в издании.Ударам также подвергаются украинские военные машины, оборудование и другие запасы, говорится в материале. При этом в статье подчеркнули, что помимо российских ударов, ситуацию для ВСУ осложняет отсутствие помощи со стороны США.Ранее польская Gazeta Wyborcza сообщала, что потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240208/priznanie-1926096587.html
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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, gazeta wyborcza
В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Gazeta Wyborcza
"Бьют прицельно": в США раскрыли, что Россия ликвидировала в зоне СВО
NYP: ВС РФ точными ударами уничтожают оставшиеся военные запасы ВСУ