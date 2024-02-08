https://ria.ru/20240208/udary-1926124070.html

"Бьют прицельно": в США раскрыли, что Россия ликвидировала в зоне СВО

"Бьют прицельно": в США раскрыли, что Россия ликвидировала в зоне СВО - РИА Новости, 08.02.2024

"Бьют прицельно": в США раскрыли, что Россия ликвидировала в зоне СВО

Армия России точными ударами ликвидирует склады с последними остатками вооружений ВСУ, пишет американская газета New York Post. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:07

2024-02-08T12:07

2024-02-08T12:07

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вооруженные силы украины

gazeta wyborcza

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Армия России точными ударами ликвидирует склады с последними остатками вооружений ВСУ, пишет американская газета New York Post."Украинские войска пытаются экономить каждый снаряд, поскольку их боеприпасы на исходе, а Россия пытается усилить свое преимущество и бить прицельно по тому, что еще остается на украинских складах", — отметили в издании.Ударам также подвергаются украинские военные машины, оборудование и другие запасы, говорится в материале. При этом в статье подчеркнули, что помимо российских ударов, ситуацию для ВСУ осложняет отсутствие помощи со стороны США.Ранее польская Gazeta Wyborcza сообщала, что потери украинской армии резко выросли из-за нехватки снарядов у ВСУ.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240208/priznanie-1926096587.html

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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, gazeta wyborcza