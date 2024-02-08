https://ria.ru/20240208/udar-1926260627.html

Источник: высокопоставленный член "Хезболлы" погиб при израильском ударе

Источник: высокопоставленный член "Хезболлы" погиб при израильском ударе - РИА Новости, 08.02.2024

Источник: высокопоставленный член "Хезболлы" погиб при израильском ударе

Высокопоставленный член ливанского шиитского движения "Хезболлах" Аббас ад-Дабас погиб в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в районе... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T20:12

2024-02-08T20:12

2024-02-08T20:24

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БЕЙРУТ, 8 фев - РИА Новости. Высокопоставленный член ливанского шиитского движения "Хезболлах" Аббас ад-Дабас погиб в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в районе Эн-Набатия на юге Ливана, заявил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что израильский БПЛА атаковал автомобиль в городе Эн-Набатии. В соцсетях появилось видео горящего автомобиля, по которому был нанесен удар. "Аббас ад-Дабас, отвечавший в "Хезболлах" за район Эн-Набатия, погиб в результате взрыва своего автомобиля в Эн-Набатии", - сообщил источник. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240208/irak-1926048497.html

https://ria.ru/20240207/dogovorennosti-1925826427.html

https://ria.ru/20240208/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, ливан, россия, владимир путин, хезболла, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году