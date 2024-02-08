https://ria.ru/20240208/uchenye-1926086160.html

Депутат призвал обеспечить комфортные условия работы для ученых в России

Депутат призвал обеспечить комфортные условия работы для ученых в России - РИА Новости, 08.02.2024

Депутат призвал обеспечить комфортные условия работы для ученых в России

Необходимо обеспечить комфортные и конкурентоспособные условия работы у нас в стране для ведущих российских и зарубежных ученых, считает депутат Госдумы... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:50

2024-02-08T09:50

2024-02-08T09:51

общество

россия

александр мажуга

единая россия

госдума рф

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Необходимо обеспечить комфортные и конкурентоспособные условия работы у нас в стране для ведущих российских и зарубежных ученых, считает депутат Госдумы Александр Мажуга. "Сегодня Россия должна обладать всеми критически важными технологиями, чтобы в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции. От учёных ждут результатов в решении текущих задач и новых открытий. Поэтому необходимо обеспечить комфортные и конкурентоспособные условия работы у нас в стране для ведущих российских и зарубежных ученых, а также молодых перспективных исследователей", - сказал журналистам Мажуга. Эта задача, по его мнению, требует в том числе законодательного регулирования. "Минобрнауки вместе с "Единой Россией" поддерживает молодых исследователей. По поручению главы государства установлены новые стипендии в размере 75 тысяч рублей для аспирантов и молодых ученых. Разделы народной программы партии включают мероприятия по воссозданию инженерных школ в стране. На базе 50 университетов в 23 регионах уже идет подготовка более 6 тысяч высококвалифицированных инженерных кадров" , - сообщил он. Депутат отметил, что отечественное образование и наука – стратегические ресурсы развития государства, которые обеспечивают его технологический суверенитет. Финансирование этих сфер постоянно растет. Их поддержка – одно из приоритетных положений народной программы "Единой России", рассказал Мажуга. Он также напомнил, что по инициативе "Единой России" из бюджета дополнительно выделено 1,5 миллиардов рублей на создание центров инженерных разработок на базе вузов. "В действующих центрах по сравнению с 2010 годом в 1,5 раза увеличилась поддержка гражданской науки. На программу научно-технологического развития в 2024 году финансирование выросло на 375 миллиардов, а в 2025 году – ещё на 300", - подчеркнул парламентарий. Ещё одной мерой поддержки молодых ученых и талантливых школьников Мажуга назвал "Менделеевскую карту". Программу запустили по инициативе "Единой России" в 2023 году. "Менделеевская карта" – это программа, которая предоставляет новые возможности для профессиональной деятельности, скидки на дополнительное образование и полезный досуг, доступ к различным электронным сервисам, льготное участие в выставках и конференциях. Число партнёров проекта уже превышает 50 организаций", - сказал депутат. Он сообщил, что с "Менделеевской картой" работают госкорпорация "Росатом", Общество "Знание", крупные перевозчики - "РЖД" и "Аэрофлот", издательства "Проспект", "Просвещение", "ЛитРес", музеи (Музей Победы, Пушкинский музей, Политехнический музей), Национальное фитнес-сообщество и другие организации.

https://ria.ru/20240207/premiya-1925899930.html

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

https://ria.ru/20220421/mikrochipy-1784536026.html

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общество, россия, александр мажуга, единая россия, госдума рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"