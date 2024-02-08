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У тюленей, живущих на акваполигоне под Мурманском, родился детеныш - РИА Новости, 08.02.2024
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13:55 08.02.2024 (обновлено: 13:59 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/tyulen-1926160812.html
У тюленей, живущих на акваполигоне под Мурманском, родился детеныш
У тюленей, живущих на акваполигоне под Мурманском, родился детеныш - РИА Новости, 08.02.2024
У тюленей, живущих на акваполигоне под Мурманском, родился детеныш
На акваполигоне Мурманского морского биологического института (ММБИ) в Кольском заливе родился щенок у серых тюленей - двух постоянных обитателей, живущих в... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:55
2024-02-08T13:59
хорошие новости
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МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. На акваполигоне Мурманского морского биологического института (ММБИ) в Кольском заливе родился щенок у серых тюленей - двух постоянных обитателей, живущих в неволе, рассказал РИА Новости директор института Михаил Макаров. "В начале января произошло приятное событие – родился щенок у наших тюленей. Это уже третий случай, когда детеныш рождается в неволе, это говорит о том, что животным в наших условиях комфортно", - рассказал Макаров. Полигон ММБИ в Кольском заливе существует с 2007 года, специалисты института изучают здесь особенности серых тюленей – физиологические и поведенческие. В частности, ученые выясняют особенности зрения, слуха ластоногих, чувствительность к магнитному полю и многие другие аспекты. Как поясняют специалисты, серые тюлени больше подходят для исследований, чем, например, гренландские – у серых крепкое здоровье, они очень сообразительные, не агрессивны к человеку, однако меркантильные – работают только за рыбу. Сейчас на полигоне живут 11 серых тюленей, трое из них родились с разницей в два года. Причем первые два щенка – "плоды любви" самки, живущей в неволе, и дикого самца. На этот раз оба родителя – местные обитатели. "Мы гордимся тем, что детеныши рождаются, выживают. В дикой природе довольно сложно наблюдать за первыми днями жизни щенков – самки достаточно агрессивны, а на полигоне есть все условия", - отметил Макаров. Ученые говорят, что первые две недели к самке и детенышу никто не подходит, мать две недели выкармливает щенка, потом оставляет, тюлененка отсаживают в загон, где он линяет, а на третьей неделе он уже способен есть рыбу, принесенную человеком. У каждого обитателя здесь есть имя. Как назвать новорожденного, по традиции, решат после того, как малыш начнет самостоятельно питаться.
https://ria.ru/20240119/tyulen-1922353112.html
https://ria.ru/20240208/astragal-1926090050.html
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кольский залив, мурманская область
Хорошие новости, Кольский залив, Мурманская область
У тюленей, живущих на акваполигоне под Мурманском, родился детеныш

У пары серых тюленей на акваполигоне под Мурманском, родился детеныш

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДетеныш серого тюленя
Детеныш серого тюленя - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Детеныш серого тюленя. Архивное фото
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МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. На акваполигоне Мурманского морского биологического института (ММБИ) в Кольском заливе родился щенок у серых тюленей - двух постоянных обитателей, живущих в неволе, рассказал РИА Новости директор института Михаил Макаров.
"В начале января произошло приятное событие – родился щенок у наших тюленей. Это уже третий случай, когда детеныш рождается в неволе, это говорит о том, что животным в наших условиях комфортно", - рассказал Макаров.
Полигон ММБИ в Кольском заливе существует с 2007 года, специалисты института изучают здесь особенности серых тюленей – физиологические и поведенческие. В частности, ученые выясняют особенности зрения, слуха ластоногих, чувствительность к магнитному полю и многие другие аспекты. Как поясняют специалисты, серые тюлени больше подходят для исследований, чем, например, гренландские – у серых крепкое здоровье, они очень сообразительные, не агрессивны к человеку, однако меркантильные – работают только за рыбу.
Сейчас на полигоне живут 11 серых тюленей, трое из них родились с разницей в два года. Причем первые два щенка – "плоды любви" самки, живущей в неволе, и дикого самца. На этот раз оба родителя – местные обитатели.
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"Мы гордимся тем, что детеныши рождаются, выживают. В дикой природе довольно сложно наблюдать за первыми днями жизни щенков – самки достаточно агрессивны, а на полигоне есть все условия", - отметил Макаров.
Ученые говорят, что первые две недели к самке и детенышу никто не подходит, мать две недели выкармливает щенка, потом оставляет, тюлененка отсаживают в загон, где он линяет, а на третьей неделе он уже способен есть рыбу, принесенную человеком. У каждого обитателя здесь есть имя. Как назвать новорожденного, по традиции, решат после того, как малыш начнет самостоятельно питаться.
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