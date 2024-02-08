Туск раскритиковал позицию республиканцев по помощи Украине
Туск: Рейган "перевернулся бы в гробу" из-за позиции республиканцев по Украине
Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе X, что экс-президент США Рональд Рейган "переворачивается в гробу" из-за отказа сенаторов-республиканцев одобрить помощь Украине.
Ранее компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, был заблокирован в сенате США.
"Дорогие сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть нашу свободу и независимость, сегодня, перевернулся бы в гробу. Как вам не стыдно", - написал Туск.
Сенаторы США ранее предложили компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине.
Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.