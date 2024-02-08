https://ria.ru/20240208/tusk-1926190377.html

Туск раскритиковал позицию республиканцев по помощи Украине

Туск раскритиковал позицию республиканцев по помощи Украине - РИА Новости, 08.02.2024

Туск раскритиковал позицию республиканцев по помощи Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе X, что экс-президент США Рональд Рейган "переворачивается в гробу" из-за отказа сенаторов-республиканцев РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:20

2024-02-08T15:20

2024-02-08T15:20

в мире

украина

сша

израиль

рональд рейган

дональд туск

джо байден

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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе X, что экс-президент США Рональд Рейган "переворачивается в гробу" из-за отказа сенаторов-республиканцев одобрить помощь Украине. Ранее компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, был заблокирован в сенате США. "Дорогие сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть нашу свободу и независимость, сегодня, перевернулся бы в гробу. Как вам не стыдно", - написал Туск. Сенаторы США ранее предложили компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине. Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.

https://ria.ru/20240201/orban-1924882166.html

https://ria.ru/20240122/tusk-1922788872.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, израиль, рональд рейган, дональд туск, джо байден