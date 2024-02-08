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Туск раскритиковал позицию республиканцев по помощи Украине - РИА Новости, 08.02.2024
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15:20 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/tusk-1926190377.html
Туск раскритиковал позицию республиканцев по помощи Украине
Туск раскритиковал позицию республиканцев по помощи Украине - РИА Новости, 08.02.2024
Туск раскритиковал позицию республиканцев по помощи Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе X, что экс-президент США Рональд Рейган "переворачивается в гробу" из-за отказа сенаторов-республиканцев РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:20
2024-02-08T15:20
в мире
украина
сша
израиль
рональд рейган
дональд туск
джо байден
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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе X, что экс-президент США Рональд Рейган "переворачивается в гробу" из-за отказа сенаторов-республиканцев одобрить помощь Украине. Ранее компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, был заблокирован в сенате США. "Дорогие сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть нашу свободу и независимость, сегодня, перевернулся бы в гробу. Как вам не стыдно", - написал Туск. Сенаторы США ранее предложили компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине. Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.
https://ria.ru/20240201/orban-1924882166.html
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в мире, украина, сша, израиль, рональд рейган, дональд туск, джо байден
В мире, Украина, США, Израиль, Рональд Рейган, Дональд Туск, Джо Байден
Туск раскритиковал позицию республиканцев по помощи Украине

Туск: Рейган "перевернулся бы в гробу" из-за позиции республиканцев по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на платформе X, что экс-президент США Рональд Рейган "переворачивается в гробу" из-за отказа сенаторов-республиканцев одобрить помощь Украине.
Ранее компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, был заблокирован в сенате США.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Туск усомнился, что Орбан в дальнейшем согласится финансировать Украину
1 февраля, 18:15
"Дорогие сенаторы-республиканцы Америки. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть нашу свободу и независимость, сегодня, перевернулся бы в гробу. Как вам не стыдно", - написал Туск.
Сенаторы США ранее предложили компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине.
Компромиссный документ сената вызвал резкую критику республиканцев в палате, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственный документ о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом США Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом обещал наложить на документ вето в случае принятия.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. 22 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Польша и Украина будут вместе производить оружие, заявил Туск
22 января, 15:44
 
В миреУкраинаСШАИзраильРональд РейганДональд ТускДжо Байден
 
 
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