https://ria.ru/20240208/tula-1926008677.html

Индекс ВЭБ.РФ: Тула - в числе лучших городов РФ для работы, учебы и досуга

Индекс ВЭБ.РФ: Тула - в числе лучших городов РФ для работы, учебы и досуга - РИА Новости, 08.02.2024

Индекс ВЭБ.РФ: Тула - в числе лучших городов РФ для работы, учебы и досуга

Исходя из данных Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, Тула вошла в число лидеров среди российских городов с лучшими условиями для работы, обучения и отдыха, сообщает... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T09:00

2024-02-08T09:00

2024-02-08T09:07

общество

тула

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Исходя из данных Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, Тула вошла в число лидеров среди российских городов с лучшими условиями для работы, обучения и отдыха, сообщает пресс-служба госкорпорации.Тула опережает средние значения по России по 8 из 11 направлений. В частности, выделяется город по группе характеристик "Образование". Согласно Индексу ВЭБ.РФ, образовательные услуги здесь получают 9 из 10 дошколят (в среднем по России 7 из 10). Без малого 100% школьников обучается в первую смену (в среднем по городам индекса показатель 77,1%). Школы города – в хорошем состоянии, ремонта требует всего 3% из них (в среднем по России - 29,9%), пояснили в ВЭБе.По данным Индекса ВЭБ.РФ, активны туляки и в разработке инноваций. Количество зарегистрированных патентов здесь – 3,6 тысячи на один миллион населения, по России — 2,6 тысячи. В Туле активно развивается сфера креативных индустрий – в этой отрасли на 10 тысяч человек работают 50 компаний и ИП (в среднем по городам индекса - 45).Удовлетворенность работой жители Тулы оценили на 3,09 балла из 4, что соответствует средним значениям для городов Индекса. Жилищными условиями жители Тулы довольны на 3,2 балла при максимальных 4 баллах, показал опрос. Средняя оценка по городам индекса составляет 3,15 балла. На 3,22 балла из возможных 4 оценивают жители Тулы качество отдыха и досуга (средний показатель по другим городам — 3,17 балла). Детские школы искусств, кинозалы и культурные центры Тулы обеспечены современным оборудованием."Индекс объединяет в себе как объективные статистические данные, так и результаты опросов горожан. Это позволяет городскими управленцам и бизнесу выявлять зоны развития и концентрировать ресурсы и усилия на самых важных для обычных семей направлениях", — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин, слова которого приводятся в сообщении.Информационно-аналитическая система Индекс ВЭБ.РФ рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 350 показателям. Пользователями открытой базы данных и аналитики являются власть, бизнес и обычные горожане, напомнили в госкорпорации.В пресс-службе госкорпорации добавили, что 7 и 8 февраля в Туле проходит бизнес-миссия ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Цель – поиск новых точек роста экономик регионов и подготовка форума "Сильные идеи для нового времени". Лучшие начинания и идеи по итогам отбора будут представлены президенту.Ранее бизнес-миссии ВЭБ.РФ и АСИ провели в Калининградской, Липецкой и Иркутской областях, в Великом Новгороде и Республике Татарстан.

https://ria.ru/20240206/vebrf-1925656216.html

https://ria.ru/20240206/vebrf-1925655816.html

https://ria.ru/20240130/finansirovanie-1924323887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, тула, вэб.рф (вэб)