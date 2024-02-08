https://ria.ru/20240208/tsru-1926249761.html
Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ
Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ - РИА Новости, 08.02.2024
Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, но не уточнил, когда это может произойти. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:03
2024-02-08T19:03
2024-02-08T19:24
центральное разведывательное управление (цру)
сергей нарышкин
уильям бернс
в мире
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, но не уточнил, когда это может произойти."Контакты будут", - заявил Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты с главой ЦРУ. При этом он не уточнил, когда они могут состояться. "Скажем вам когда, не утаим", - пообещал Нарышкин.В январе в интервью РИА Новости Нарышкин отметил пользу от контактов по линии СВР-ЦРУ. Такой диалог способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте, пояснял директор СВР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, уильям бернс, в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, В мире, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ
Нарышкин сообщил, что будет контактировать с главой ЦРУ, но не уточнил когда
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, но не уточнил, когда это может произойти.
"Контакты будут", - заявил Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты с главой ЦРУ. При этом он не уточнил, когда они могут состояться. "Скажем вам когда, не утаим", - пообещал Нарышкин.
В январе в интервью РИА Новости Нарышкин отметил пользу от контактов по линии СВР-ЦРУ. Такой диалог способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте, пояснял директор СВР.
Нарышкин рассказал о пользе диалога между СВР и ЦРУ