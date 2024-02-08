Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 08.02.2024 (обновлено: 19:24 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/tsru-1926249761.html
Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ
Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ - РИА Новости, 08.02.2024
Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, но не уточнил, когда это может произойти. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T19:03
2024-02-08T19:24
центральное разведывательное управление (цру)
сергей нарышкин
уильям бернс
в мире
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, но не уточнил, когда это может произойти."Контакты будут", - заявил Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты с главой ЦРУ. При этом он не уточнил, когда они могут состояться. "Скажем вам когда, не утаим", - пообещал Нарышкин.В январе в интервью РИА Новости Нарышкин отметил пользу от контактов по линии СВР-ЦРУ. Такой диалог способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте, пояснял директор СВР.
https://ria.ru/20240126/dialog-1923554907.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_2a67c0b5cf8c94eb04dc9eef274734cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, уильям бернс, в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, В мире, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ

Нарышкин сообщил, что будет контактировать с главой ЦРУ, но не уточнил когда

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, но не уточнил, когда это может произойти.
"Контакты будут", - заявил Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты с главой ЦРУ. При этом он не уточнил, когда они могут состояться. "Скажем вам когда, не утаим", - пообещал Нарышкин.
В январе в интервью РИА Новости Нарышкин отметил пользу от контактов по линии СВР-ЦРУ. Такой диалог способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте, пояснял директор СВР.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Нарышкин рассказал о пользе диалога между СВР и ЦРУ
26 января, 07:09
 
Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Сергей НарышкинУильям БернсВ миреРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала