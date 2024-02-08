https://ria.ru/20240208/tsru-1926249761.html

Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ

Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ - РИА Новости, 08.02.2024

Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, но не уточнил, когда это может произойти. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T19:03

2024-02-08T19:03

2024-02-08T19:24

центральное разведывательное управление (цру)

сергей нарышкин

уильям бернс

в мире

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, но не уточнил, когда это может произойти."Контакты будут", - заявил Нарышкин журналистам, отвечая на вопрос о том, планируются ли контакты с главой ЦРУ. При этом он не уточнил, когда они могут состояться. "Скажем вам когда, не утаим", - пообещал Нарышкин.В январе в интервью РИА Новости Нарышкин отметил пользу от контактов по линии СВР-ЦРУ. Такой диалог способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте, пояснял директор СВР.

https://ria.ru/20240126/dialog-1923554907.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

центральное разведывательное управление (цру), сергей нарышкин, уильям бернс, в мире, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)