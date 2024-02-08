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Трампа могут признать виновным, считает его бывший адвокат - РИА Новости, 08.02.2024
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08:10 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/tramp-1926072927.html
Трампа могут признать виновным, считает его бывший адвокат
Трампа могут признать виновным, считает его бывший адвокат - РИА Новости, 08.02.2024
Трампа могут признать виновным, считает его бывший адвокат
Экс-президента США Дональда Трампа могут признать виновным по одному из предъявленных ему обвинений, что может привести к тюремному сроку, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:10
2024-02-08T08:10
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Экс-президента США Дональда Трампа могут признать виновным по одному из предъявленных ему обвинений, что может привести к тюремному сроку, заявил РИА Новости его бывший адвокат Джо Такопина. "Вы не должны исключать вероятность того, что будет обвинительное заключение по одному из данных дел, с этим последует потенциальное наказание, включая тюремный срок", - сказал он. При этом, как отметил Такопина, он не считает, что подобный сценарий обязательно реализуется, поскольку "это просто вероятность". Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трампа могут признать виновным, считает его бывший адвокат

Экс-адвокат: Трампа могут признать виновным и отправить в тюрьму

© AP Photo / Seth WenigБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Экс-президента США Дональда Трампа могут признать виновным по одному из предъявленных ему обвинений, что может привести к тюремному сроку, заявил РИА Новости его бывший адвокат Джо Такопина.
"Вы не должны исключать вероятность того, что будет обвинительное заключение по одному из данных дел, с этим последует потенциальное наказание, включая тюремный срок", - сказал он.
При этом, как отметил Такопина, он не считает, что подобный сценарий обязательно реализуется, поскольку "это просто вероятность".
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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