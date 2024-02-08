https://ria.ru/20240208/tramp-1926072927.html

Трампа могут признать виновным, считает его бывший адвокат

Трампа могут признать виновным, считает его бывший адвокат - РИА Новости, 08.02.2024

Трампа могут признать виновным, считает его бывший адвокат

Экс-президента США Дональда Трампа могут признать виновным по одному из предъявленных ему обвинений, что может привести к тюремному сроку, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:10

2024-02-08T08:10

2024-02-08T08:10

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Экс-президента США Дональда Трампа могут признать виновным по одному из предъявленных ему обвинений, что может привести к тюремному сроку, заявил РИА Новости его бывший адвокат Джо Такопина. "Вы не должны исключать вероятность того, что будет обвинительное заключение по одному из данных дел, с этим последует потенциальное наказание, включая тюремный срок", - сказал он. При этом, как отметил Такопина, он не считает, что подобный сценарий обязательно реализуется, поскольку "это просто вероятность". Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240208/tramp-1926058902.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп