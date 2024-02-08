https://ria.ru/20240208/tramp-1926058289.html

СМИ: Европа готовится к трансатлантической войне с Трампом

СМИ: Европа готовится к трансатлантической войне с Трампом - РИА Новости, 08.02.2024

СМИ: Европа готовится к трансатлантической войне с Трампом

Европа готовится к трансатлантической торговой войне с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах в ноябре, пишет Bloomberg. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T03:33

2024-02-08T03:33

2024-02-08T03:33

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Европа готовится к трансатлантической торговой войне с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах в ноябре, пишет Bloomberg."ЕС работает над официальной оценкой того, как будет выглядеть президентство Дональда Трампа, планирует, как реагировать на любые карательные торговые меры, которые ударят по блоку, если он победит на выборах в США", - говорится в статье.Как заявил агентству неназванный европейский чиновник, Еврокомиссия приступила к подготовке оценки последствий выборов, уделяя "особое внимание" сценарию, при котором Трамп окажется победителем.Среди стран ЕС, как рассказал собеседник Bloomberg, является "общепризнанным", что приход республиканца к власти на новый срок обернется введением торговых тарифов, направленных против ЕС.Ранее агентство сообщило, что команда Трампа формирует потенциальный список действий в отношении Евросоюза, который может включать в себя введение общего минимального торгового тарифа в 10%.США при Трампе в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — 25% и 10% соответственно или 6,4 миллиарда евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 миллиарда евро. В 2021 году стороны договорились взаимно приостановить действие мер в отношении затронутых товаров и найти приемлемое для сторон решение.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925343167.html

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в мире, европа, сша, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия