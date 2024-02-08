СМИ: Европа готовится к трансатлантической войне с Трампом
Bloomberg: ЕС думает об ответе на торговые тарифы в случае победы Трампа
© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США и ЕС
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Европа готовится к трансатлантической торговой войне с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах в ноябре, пишет Bloomberg.
"ЕС работает над официальной оценкой того, как будет выглядеть президентство Дональда Трампа, планирует, как реагировать на любые карательные торговые меры, которые ударят по блоку, если он победит на выборах в США", - говорится в статье.
Как заявил агентству неназванный европейский чиновник, Еврокомиссия приступила к подготовке оценки последствий выборов, уделяя "особое внимание" сценарию, при котором Трамп окажется победителем.
Среди стран ЕС, как рассказал собеседник Bloomberg, является "общепризнанным", что приход республиканца к власти на новый срок обернется введением торговых тарифов, направленных против ЕС.
Ранее агентство сообщило, что команда Трампа формирует потенциальный список действий в отношении Евросоюза, который может включать в себя введение общего минимального торгового тарифа в 10%.
США при Трампе в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — 25% и 10% соответственно или 6,4 миллиарда евро в год. ЕС ввел ответные "ребалансирующие" пошлины на ввоз различных товаров из Америки на сумму в 2,8 миллиарда евро. В 2021 году стороны договорились взаимно приостановить действие мер в отношении затронутых товаров и найти приемлемое для сторон решение.