https://ria.ru/20240208/svo-1926164569.html

Окопные свечи и маскировочную сеть отправили в зону СВО из Карелии

Окопные свечи и маскировочную сеть отправили в зону СВО из Карелии - РИА Новости, 08.02.2024

Окопные свечи и маскировочную сеть отправили в зону СВО из Карелии

Более 1,5 тысячи окопных свечей и маскировочную сеть отправят в зону СВО жители Олонецкого района Карелии, сообщают власти республики. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:05

2024-02-08T14:05

2024-02-08T14:05

надежные люди

олонецкий район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Более 1,5 тысячи окопных свечей и маскировочную сеть отправят в зону СВО жители Олонецкого района Карелии, сообщают власти республики. "Более 1500 окопных свечей отправят нашим землякам в зону СВО из Олонецкого района", - сообщается на странице администрации главы Карелии в соцсети "ВКонтакте". Блиндажные свечи для бойцов изготовили жители деревни Коткозеро и поселка Ковера. В ближайшее время свечи отправят на передовую. "Пусть частичка нашего тепла обогревает наших ребят", — отметили активисты. Также жители района завершают работу над маскировочной сетью на спецмашину для военного госпиталя. "Работа очень трудоемкая – сделать расчет на кабину, нарезать, сплести. Умелицы справились с задачей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240208/svo-1926162896.html

https://ria.ru/20240207/lnr-1926023885.html

олонецкий район

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олонецкий район