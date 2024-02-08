https://ria.ru/20240208/svo-1926129313.html

Мьянма признает правоту России в СВО, заявил посол в республике

Мьянма признает правоту России в СВО, заявил посол в республике - РИА Новости, 08.02.2024

Мьянма признает правоту России в СВО, заявил посол в республике

Республика Союз Мьянма признает правоту действий России в специальной военной операции на Украине на фоне двойных стандартов, которые Запад применяет не только... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:26

2024-02-08T12:26

2024-02-08T12:42

специальная военная операция на украине

россия

мьянма

украина

искандер азизов

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Республика Союз Мьянма признает правоту действий России в специальной военной операции на Украине на фоне двойных стандартов, которые Запад применяет не только в отношении России, но и многих стран "коллективного Юга", заявил в интервью РИА Новости посол России в Мьянме Искандер Азизов. "Мы высоко ценим последовательную поддержку Нейпьидо специальной военной операции на Украине, а также понимание нашими партнерами истинных причин конфликта и деструктивной роли в нем стран Запада, использующих киевский режим как инструмент ослабления России. Признательны за то, что мьянманские друзья не стесняются прямо заявлять о своей позиции", - отметил Азизов. Посол добавил, что осознание мьянманскими партнерами правоты действий России лишь усилилось на фоне того, как Запад "в открытую применяет двойные стандарты и методы нечестной конкуренции" в отношении не только России, но и многих стран "коллективного Юга".

https://ria.ru/20240208/dipotnosheniya-1926125243.html

россия

мьянма

украина

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россия, мьянма, украина, искандер азизов