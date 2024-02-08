https://ria.ru/20240208/svo-1926129313.html
Мьянма признает правоту России в СВО, заявил посол в республике
Мьянма признает правоту России в СВО, заявил посол в республике - РИА Новости, 08.02.2024
Мьянма признает правоту России в СВО, заявил посол в республике
Республика Союз Мьянма признает правоту действий России в специальной военной операции на Украине на фоне двойных стандартов, которые Запад применяет не только... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:26
2024-02-08T12:26
2024-02-08T12:42
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Республика Союз Мьянма признает правоту действий России в специальной военной операции на Украине на фоне двойных стандартов, которые Запад применяет не только в отношении России, но и многих стран "коллективного Юга", заявил в интервью РИА Новости посол России в Мьянме Искандер Азизов. "Мы высоко ценим последовательную поддержку Нейпьидо специальной военной операции на Украине, а также понимание нашими партнерами истинных причин конфликта и деструктивной роли в нем стран Запада, использующих киевский режим как инструмент ослабления России. Признательны за то, что мьянманские друзья не стесняются прямо заявлять о своей позиции", - отметил Азизов. Посол добавил, что осознание мьянманскими партнерами правоты действий России лишь усилилось на фоне того, как Запад "в открытую применяет двойные стандарты и методы нечестной конкуренции" в отношении не только России, но и многих стран "коллективного Юга".
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россия, мьянма, украина, искандер азизов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мьянма, Украина, Искандер Азизов
Мьянма признает правоту России в СВО, заявил посол в республике
Азизов: Мьянма признает правоту России в СВО на фоне двойных стандартов Запада
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Республика Союз Мьянма признает правоту действий России в специальной военной операции на Украине на фоне двойных стандартов, которые Запад применяет не только в отношении России, но и многих стран "коллективного Юга", заявил в интервью РИА Новости посол России в Мьянме Искандер Азизов.
"Мы высоко ценим последовательную поддержку Нейпьидо специальной военной операции на Украине, а также понимание нашими партнерами истинных причин конфликта и деструктивной роли в нем стран Запада, использующих киевский режим как инструмент ослабления России. Признательны за то, что мьянманские друзья не стесняются прямо заявлять о своей позиции", - отметил Азизов.
Посол добавил, что осознание мьянманскими партнерами правоты действий России лишь усилилось на фоне того, как Запад "в открытую применяет двойные стандарты и методы нечестной конкуренции" в отношении не только России, но и многих стран "коллективного Юга".
Дипотношения России и Мьянмы достигли высочайшего уровня