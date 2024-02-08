https://ria.ru/20240208/sud-1926191868.html

Суд признал зверства нацистов в Курской области геноцидом народов СССР

Суд признал зверства нацистов в Курской области геноцидом народов СССР - РИА Новости, 08.02.2024

Суд признал зверства нацистов в Курской области геноцидом народов СССР

Курский областной суд в четверг признал геноцидом народов СССР зверства нацистов на территории региона во времена Великой Отечественной войны, сообщили в... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:28

2024-02-08T15:28

2024-02-08T16:28

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роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Курский областной суд в четверг признал геноцидом народов СССР зверства нацистов на территории региона во времена Великой Отечественной войны, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы области."Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1943 годах немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Курской области… военными преступлениями и преступлениями против человечности,… геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР, - народов Советского Союза", — говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы области.Губернатор Роман Старовойт рассказал в суде, как что фашистская оккупация затронула и его семью. "Моя бабушка Екатерина Фёдоровна Коновалова во время оккупации была угнана из Медвенского района на принудительные работы в Германию, а после многочисленных попыток бегства была заключена в концлагерь Дахау. Там она познакомилась с дедушкой Александром Николаевичем Старовойтом, который в то время там также был в качестве узника концлагеря", — рассказал он.Губернатор подчеркнул, что прошедший судебный процесс — это титанический труд и вклад огромного количества заинтересованных лиц, энтузиастов и патриотов. "Уверен, что итог заседания сегодняшнего суда станет очередной победой над фашизмом на нашей земле", — добавил Старовойт.Суд принял соответствующее заявление прокуратуры 9 ноября 2023 года. Прокурор в своём заявлении просит признать ранее установленные и вновь выявленные преступления, которые совершили немецко-фашистские захватчики и их пособники в 1941-1943 годах на территории Курской области.В первом заседании суда участвовал губернатор Роман Старовойт в качестве заинтересованного лица: он рассказал о массовых расстрелах мирных жителей, казнях заложников, полном уничтожении десятков населённых пунктов в Курской области.В ходе судебного процесса дали показания непосредственные свидетели зверств, также о тех событиях рассказали, опираясь на воспоминания родителей, более молодые жители региона. Были представлены документы, представленные Государственным архивом Курской области, архивом УФСБ по Курской области и другими организациями.Историки провели демографические расчёты и пришли к выводу, что в годы Великой Отечественной войны в регионе погибли не меньше 237 тысяч мирных жителей. По данным Генпрокуратуры России, всего от действий оккупантов пострадали более 703 тысяч мирных жителей и военнопленных, а выше 38,7 тысячи трудоспособных советских граждан были вывезены в Германию, где стали невольниками Третьего рейха.В Курске было расстреляно и уничтожено более 2 тысяч человек, убито свыше 1 тысячи пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тысяч человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз.Убийства мирных граждан сопровождались уничтожением жилых домов и целых населенных пунктов. В Курской области оккупантами было полностью сожжено 157 сел. Ущерб Курской области более чем на 23 триллиона рублей за годы оккупации.Ранее подобные процессы о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской областях и других регионах. Генпрокуратуры обосновывала их необходимость среди прочего "защитой национальных интересов России, восстановления исторической справедливости и последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны".

https://ria.ru/20230711/babushka-1883417262.html

https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html

https://ria.ru/20231130/dokumenty-1912781093.html

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ссср, курская область, роман старовойт, генеральная прокуратура рф, россия