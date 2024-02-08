https://ria.ru/20240208/sud-1926164953.html

Суд заочно арестовал красноярского экс-депутата Гольдмана

Суд заочно арестовал красноярского экс-депутата Гольдмана - РИА Новости, 08.02.2024

Суд заочно арестовал красноярского экс-депутата Гольдмана

Центральный районный суд Красноярска заочно арестовал красноярского бизнесмена, бывшего депутата краевого парламента Романа Гольдмана, обвиняемого в особо... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T14:06

2024-02-08T14:06

2024-02-08T14:13

красноярск

происшествия

россия

красноярский край

роман гольдман

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КРАСНОЯРСК, 8 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска заочно арестовал красноярского бизнесмена, бывшего депутата краевого парламента Романа Гольдмана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщает МВД региона."По ходатайству следователей ГУ МВД России по Красноярскому краю сегодня судом принято решение о заочном аресте Романа Гольдмана", - говорится в сообщении.В главке отметили, что в настоящее время Гольдман объявлен в международный розыск.МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", бизнесмен объявлен в федеральный розыск. По данным МВД, было похищено 2,3 миллиарда рублей из средств, привлеченных Гольдманом по договорам займа в сельхозкооператив "Агро Вклад", своих денег недосчитались более тысячи пайщиков.Первого февраля МВД сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено второе уголовное дело в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).По ходатайству следствия наложен дополнительный арест на имущество холдинга на сумму 2,3 миллиарда. Общая сумма арестованных активов Гольдмана уже превышает 4 миллиардов рублей

https://ria.ru/20240129/shabutdinov-1924177691.html

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красноярск, происшествия, россия, красноярский край, роман гольдман