Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал красноярского экс-депутата Гольдмана - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 08.02.2024 (обновлено: 14:13 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/sud-1926164953.html
Суд заочно арестовал красноярского экс-депутата Гольдмана
Суд заочно арестовал красноярского экс-депутата Гольдмана - РИА Новости, 08.02.2024
Суд заочно арестовал красноярского экс-депутата Гольдмана
Центральный районный суд Красноярска заочно арестовал красноярского бизнесмена, бывшего депутата краевого парламента Романа Гольдмана, обвиняемого в особо... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:06
2024-02-08T14:13
красноярск
происшествия
россия
красноярский край
роман гольдман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911494599_0:75:1017:647_1920x0_80_0_0_ada0e3acabfb4cfe7b121931da3f793b.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска заочно арестовал красноярского бизнесмена, бывшего депутата краевого парламента Романа Гольдмана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщает МВД региона."По ходатайству следователей ГУ МВД России по Красноярскому краю сегодня судом принято решение о заочном аресте Романа Гольдмана", - говорится в сообщении.В главке отметили, что в настоящее время Гольдман объявлен в международный розыск.МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", бизнесмен объявлен в федеральный розыск. По данным МВД, было похищено 2,3 миллиарда рублей из средств, привлеченных Гольдманом по договорам займа в сельхозкооператив "Агро Вклад", своих денег недосчитались более тысячи пайщиков.Первого февраля МВД сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено второе уголовное дело в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).По ходатайству следствия наложен дополнительный арест на имущество холдинга на сумму 2,3 миллиарда. Общая сумма арестованных активов Гольдмана уже превышает 4 миллиардов рублей
https://ria.ru/20240129/shabutdinov-1924177691.html
https://ria.ru/20240128/blogersha-1923939533.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911494599_113:0:1014:676_1920x0_80_0_0_2a73969f32edad25fe96215cd112d238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, происшествия, россия, красноярский край, роман гольдман
Красноярск, Происшествия, Россия, Красноярский край, Роман Гольдман
Суд заочно арестовал красноярского экс-депутата Гольдмана

Суд заочно арестовал подозреваемого в мошенничестве экс-депутата Гольдмана

© Фото : заксобрание Красноярского края Роман Гольдман
Роман Гольдман - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : заксобрание Красноярского края
Роман Гольдман. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 фев – РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска заочно арестовал красноярского бизнесмена, бывшего депутата краевого парламента Романа Гольдмана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщает МВД региона.
«
"По ходатайству следователей ГУ МВД России по Красноярскому краю сегодня судом принято решение о заочном аресте Романа Гольдмана", - говорится в сообщении.
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Шабутдинову могут предъявить еще 25 эпизодов мошенничества, заявил адвокат
29 января, 16:31
В главке отметили, что в настоящее время Гольдман объявлен в международный розыск.
МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", бизнесмен объявлен в федеральный розыск. По данным МВД, было похищено 2,3 миллиарда рублей из средств, привлеченных Гольдманом по договорам займа в сельхозкооператив "Агро Вклад", своих денег недосчитались более тысячи пайщиков.
Первого февраля МВД сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено второе уголовное дело в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).
По ходатайству следствия наложен дополнительный арест на имущество холдинга на сумму 2,3 миллиарда. Общая сумма арестованных активов Гольдмана уже превышает 4 миллиардов рублей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Обвиняемой в мошенничестве блогерше из Екатеринбурга продлили ограничения
28 января, 09:10
 
КрасноярскПроисшествияРоссияКрасноярский крайРоман Гольдман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала