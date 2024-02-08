https://ria.ru/20240208/sud-1926127837.html
Под Новосибирском будут судить мужчину за убийство знакомой сковородой
Под Новосибирском будут судить мужчину за убийство знакомой сковородой - РИА Новости, 08.02.2024
Под Новосибирском будут судить мужчину за убийство знакомой сковородой
Неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина в Новосибирской области пойдет под суд за убийство своей знакомой сковородкой ради 11 тысяч рублей, сообщает РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:18
2024-02-08T12:18
2024-02-08T12:18
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина в Новосибирской области пойдет под суд за убийство своей знакомой сковородкой ради 11 тысяч рублей, сообщает в четверг прокуратура региона. "В прокуратуре Болотнинского района утверждено обвинительное заключение в отношении 58-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в сентябре 2023 года в деревне Козловка Болотнинского района мужчина в ходе ссоры со своей 62-летней знакомой в состоянии опьянения нанес ей не менее 17 ударов сковородой по голове, отчего она скончалась на месте. После чего он похитил у нее 11 тысяч рублей и скрылся, уточнили в прокуратуре. В свою очередь, в СУСК по Новосибирской области уточнили, что в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили для рассмотрения в Болотнинский районный суд Новосибирской области.
https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922790593.html
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происшествия, новосибирская область, россия, болотнинский район
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Болотнинский район
Под Новосибирском будут судить мужчину за убийство знакомой сковородой
В Новосибирской области мужчина убил знакомую сковородой ради 11 тысяч рублей
НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина в Новосибирской области пойдет под суд за убийство своей знакомой сковородкой ради 11 тысяч рублей, сообщает в четверг прокуратура региона.
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"В прокуратуре Болотнинского района утверждено обвинительное заключение в отношении 58-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в сентябре 2023 года в деревне Козловка Болотнинского района мужчина в ходе ссоры со своей 62-летней знакомой в состоянии опьянения нанес ей не менее 17 ударов сковородой по голове, отчего она скончалась на месте. После чего он похитил у нее 11 тысяч рублей и скрылся, уточнили в прокуратуре.
В свою очередь, в СУСК по Новосибирской области уточнили, что в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили для рассмотрения в Болотнинский районный суд Новосибирской области.
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