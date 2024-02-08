https://ria.ru/20240208/sud-1926127837.html

Под Новосибирском будут судить мужчину за убийство знакомой сковородой

Под Новосибирском будут судить мужчину за убийство знакомой сковородой - РИА Новости, 08.02.2024

Под Новосибирском будут судить мужчину за убийство знакомой сковородой

Неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина в Новосибирской области пойдет под суд за убийство своей знакомой сковородкой ради 11 тысяч рублей, сообщает РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T12:18

2024-02-08T12:18

2024-02-08T12:18

происшествия

новосибирская область

россия

болотнинский район

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НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина в Новосибирской области пойдет под суд за убийство своей знакомой сковородкой ради 11 тысяч рублей, сообщает в четверг прокуратура региона. "В прокуратуре Болотнинского района утверждено обвинительное заключение в отношении 58-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в сентябре 2023 года в деревне Козловка Болотнинского района мужчина в ходе ссоры со своей 62-летней знакомой в состоянии опьянения нанес ей не менее 17 ударов сковородой по голове, отчего она скончалась на месте. После чего он похитил у нее 11 тысяч рублей и скрылся, уточнили в прокуратуре. В свою очередь, в СУСК по Новосибирской области уточнили, что в ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили для рассмотрения в Болотнинский районный суд Новосибирской области.

https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922790593.html

https://rsport.ria.ru/20240202/figurnoe_katanie-1925121328.html

новосибирская область

россия

болотнинский район

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происшествия, новосибирская область, россия, болотнинский район