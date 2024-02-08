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Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве трех женщин в Подмосковье - РИА Новости, 08.02.2024
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12:09 08.02.2024 (обновлено: 12:48 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/sud-1926124798.html
Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве трех женщин в Подмосковье
Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве трех женщин в Подмосковье - РИА Новости, 08.02.2024
Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве трех женщин в Подмосковье
Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест обвиняемого в убийстве трех женщин в подмосковной деревне Свитино, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:09
2024-02-08T12:48
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест обвиняемого в убийстве трех женщин в подмосковной деревне Свитино, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Борзых Михаила Витальевича сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - сказали в суде. Там добавили, что ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Кроме того, в суде отметили, что обвиняемый скрылся от следствия - он объявлен в российский и международный розыск.По данным следствия, 7 февраля в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа с огнестрельными ранениями обнаружены тела трех женщин 1959 и 1956 годов рождения. Из дома похищены ценные вещи, деньги, мобильный телефон и автомобиль хозяйки дома. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела, отрабатываются всевозможные версии произошедшего.
https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1917861684.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, жилье
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Жилье
Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве трех женщин в Подмосковье

Тверской суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве трех женщин в Подмосковье

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест обвиняемого в убийстве трех женщин в подмосковной деревне Свитино, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Борзых Михаила Витальевича сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - сказали в суде.
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Там добавили, что ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Кроме того, в суде отметили, что обвиняемый скрылся от следствия - он объявлен в российский и международный розыск.
По данным следствия, 7 февраля в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа с огнестрельными ранениями обнаружены тела трех женщин 1959 и 1956 годов рождения. Из дома похищены ценные вещи, деньги, мобильный телефон и автомобиль хозяйки дома. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела, отрабатываются всевозможные версии произошедшего.
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