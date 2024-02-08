https://ria.ru/20240208/su-25-1926061592.html

Экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ

Экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ - РИА Новости, 08.02.2024

Экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ

Летчик штурмовика Су-25 показал высокий класс пилотирования, сделав сложную фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте при нанесении ракетного удара по... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T05:02

2024-02-08T05:02

2024-02-08T09:45

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Летчик штурмовика Су-25 показал высокий класс пилотирования, сделав сложную фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте при нанесении ракетного удара по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении, следует из видео, опубликованного Минобороны России.В ролике демонстрируется, как штурмовик с пологого кабрирования дает залп неуправляемых ракет С-8 по украинским войскам и затем уходит с помощью переворота, который является сложной фигурой высшего пилотажа. При таком маневре самолет переворачивается кверху "брюхом" и совершает разворот на 180 градусов со снижением. На предельно малой высоте такое маневрирование представляет особую сложность, однако позволяет быстро уйти от возможного огня зенитных ракетных комплексов противника.Как уточнили в Минобороны, Су-25 выполняли удар по ВСУ с высоты всего 25 метров, что примерно соответствует высоте стандартного девятиэтажного панельного дома."По докладам Передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", — сказали в ведомстве.Как рассказал летчик Су-25, "при подходе к рубежу маневра выполнили маневр с дальнейшим отстрелом неуправляемых авиационных ракет и уходом под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника".

https://ria.ru/20240201/su-25-1924709002.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, су-25, безопасность