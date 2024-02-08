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США хотят переложить расходы по военной помощи Украине на Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
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14:57 08.02.2024 (обновлено: 15:02 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/ssha-1926181406.html
США хотят переложить расходы по военной помощи Украине на Европу, пишут СМИ
США хотят переложить расходы по военной помощи Украине на Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2024
США хотят переложить расходы по военной помощи Украине на Европу, пишут СМИ
США ищут новые варианты финансирования покупки вооружений для Украины после того, как сенат заблокировал выделение средств для Киева, и потенциально могут... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:57
2024-02-08T15:02
украина
россия
сша
джо байден
нато
евросоюз
сергей лавров
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. США ищут новые варианты финансирования покупки вооружений для Украины после того, как сенат заблокировал выделение средств для Киева, и потенциально могут переложить расходы на страны Европы, пишет газета New York Times. Ранее сенат США заблокировал компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю. "Обсуждается комплексный обмен вооружений, вроде того, который провели Япония и Южная Корея, когда они передали свои артиллерийские снаряды США, позволив Вашингтону передать побольше Украине… Или, например, чтобы европейские страны платили за американское вооружение и его доставку на Украину", - пишет издание. По данным New York Times, один из планов США предусматривает потенциальное использование средств из замороженных активов РФ для покупки оружия Киеву, однако этот вариант связан с определенными сложностями. По словам чиновников из администрации президента США Джо Байдена, на которых ссылается издание, для использования активов РФ может потребоваться согласование конгресса, хотя, пишет газета, большинство его членов охотнее бы потратили российские деньги, нежели американские. Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В прошлом году Бельгия объявила о создании "фонда поддержки Украины" в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов. Брюссель планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от российских активов, эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240208/meshkov-1926116174.html
https://ria.ru/20240208/katastrofa-1926083247.html
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сша
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украина, россия, сша, джо байден, нато, евросоюз, сергей лавров
Украина, Россия, США, Джо Байден, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров
США хотят переложить расходы по военной помощи Украине на Европу, пишут СМИ

NYT: США рассматривают вариант переложить на Европу расходы за помощь Украине

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. США ищут новые варианты финансирования покупки вооружений для Украины после того, как сенат заблокировал выделение средств для Киева, и потенциально могут переложить расходы на страны Европы, пишет газета New York Times.
Ранее сенат США заблокировал компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю.
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"Обсуждается комплексный обмен вооружений, вроде того, который провели Япония и Южная Корея, когда они передали свои артиллерийские снаряды США, позволив Вашингтону передать побольше Украине… Или, например, чтобы европейские страны платили за американское вооружение и его доставку на Украину", - пишет издание.
По данным New York Times, один из планов США предусматривает потенциальное использование средств из замороженных активов РФ для покупки оружия Киеву, однако этот вариант связан с определенными сложностями. По словам чиновников из администрации президента США Джо Байдена, на которых ссылается издание, для использования активов РФ может потребоваться согласование конгресса, хотя, пишет газета, большинство его членов охотнее бы потратили российские деньги, нежели американские.
Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
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В прошлом году Бельгия объявила о создании "фонда поддержки Украины" в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов. Брюссель планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от российских активов, эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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