https://ria.ru/20240208/spetsoperatsiya-1926087938.html

ВСУ за день нанесли 37 ударов по населенным пунктам Херсонской области

ВСУ за день нанесли 37 ударов по населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости, 08.02.2024

ВСУ за день нанесли 37 ударов по населенным пунктам Херсонской области

Украинская армия в течение дня нанесла 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:00

2024-02-08T10:00

2024-02-08T10:00

в мире

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 8 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение дня нанесла 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток ВСУ нанесли по населенным пунктам области 21 артиллерийский удар. С наступлением темноты боевики нанесли еще 16 ударов", - сообщил источник. Под обстрелами оказались 9 населенных пунктов: Новая Збурьевка, Песчановка, Алешки, Новая Маячка, Днепряны, Казачьи Лагери, Пролетарка, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240207/obstrel-1925895806.html

https://ria.ru/20240208/obstrel-1926085819.html

херсонская область

днепр (город)

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Дарья Буймова

в мире, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины