https://ria.ru/20240208/spetsoperatsiya-1926087938.html
ВСУ за день нанесли 37 ударов по населенным пунктам Херсонской области
ВСУ за день нанесли 37 ударов по населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости, 08.02.2024
ВСУ за день нанесли 37 ударов по населенным пунктам Херсонской области
Украинская армия в течение дня нанесла 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T10:00
2024-02-08T10:00
2024-02-08T10:00
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ГЕНИЧЕСК, 8 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение дня нанесла 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток ВСУ нанесли по населенным пунктам области 21 артиллерийский удар. С наступлением темноты боевики нанесли еще 16 ударов", - сообщил источник. Под обстрелами оказались 9 населенных пунктов: Новая Збурьевка, Песчановка, Алешки, Новая Маячка, Днепряны, Казачьи Лагери, Пролетарка, Корсунка, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240207/obstrel-1925895806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
ВСУ за день нанесли 37 ударов по населенным пунктам Херсонской области
ВСУ нанесли 37 ударов из артиллерии по населенным пунктам Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 8 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение дня нанесла 37 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левого берега Днепра
Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток ВСУ
нанесли по населенным пунктам области 21 артиллерийский удар. С наступлением темноты боевики нанесли еще 16 ударов", - сообщил источник.
ВСУ за сутки нанесли 34 удара по Херсонской области, сообщил источник
Под обстрелами оказались 9 населенных пунктов: Новая Збурьевка, Песчановка, Алешки, Новая Маячка, Днепряны, Казачьи Лагери, Пролетарка, Корсунка, Голая Пристань.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку