https://ria.ru/20240208/sozdanie-1926217499.html

В РПЦ назвали вторжением создание Константинополем экзархата в Литве

В РПЦ назвали вторжением создание Константинополем экзархата в Литве - РИА Новости, 08.02.2024

В РПЦ назвали вторжением создание Константинополем экзархата в Литве

Создание Константинополем экзархата в Литве и его регистрация властями этой страны – это вторжение на каноническую территорию Русской православной церкви,... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T16:49

2024-02-08T16:49

2024-02-08T16:49

религия

литва

николай балашов

константинопольский патриархат

московский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Создание Константинополем экзархата в Литве и его регистрация властями этой страны – это вторжение на каноническую территорию Русской православной церкви, направленное на создание церковного раскола, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Ранее СМИ сообщили, что минюст Литвы счел возможным регистрацию экзархата Константинопольского патриархата – церковной структуры, в которую вошли ранее запрещенные в служении бывшие священники Виленско-Литовской епархии Московского патриархата. В ответ на это митрополит Виленский и Литовский Иннокентий заявил, что создание в Литве экзархата неканонично, большинство других православных церквей не поддержат это решение Константинополя. Также, по его словам, Виленско-Литовская епархия никогда не признает, что Константинопольский патриархат "восстановил" в сане ранее ушедших в раскол и лишенных священства клириков епархии. "Это еще одно антиканоническое деяние Константинопольского патриархата, направленное на создание церковного раскола и разрушение православного единства. Мнимое "восстановление" в священном сане клириков, лишенных такового за церковные правонарушения, представляет попрание священных канонов, как и вторжение на издревле всеми поместными церквами признанную каноническую территорию Русской православной церкви", - сказал Балашов. Он напомнил, что оценка таким действиям Константинопольского патриархата уже была дана Русской православной церковью в документе "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей". "Действия же властей Литовской Республики мотивированы политическими соображениями и установками "старших партнеров" из среды западных союзников, хотя им самим едва ли доставит радость необходимость материального содержания новой религиозной организации. Ведь массовой поддержки верующих у нее точно не будет", - заключил собеседник агентства. Литва находится на канонической территории РПЦ. В июне 2022 митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев) лишил священного сана четырех клириков своей епархии за действия по созданию в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского патриархата. Позже патриарх Варфоломей принял в Константинопольский патриархат этих четырех клириков. Ранее в Виленско-Литовской епархии отмечали, что "абсолютное большинство православных мирян и священнослужителей сохраняют верность Православной церкви в Литве, находящейся в канонической юрисдикции Московского патриархата", и не помышляют о переходе в другие автокефальные церкви. Вместе с тем, епархия запросила у Русской православной церкви самоуправляемого статуса. Священный синод РПЦ постановил создать комиссию для рассмотрения вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии.

https://ria.ru/20240207/rpts-1925880953.html

https://ria.ru/20240207/ekzarkhat_afriki-1925686144.html

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литва, николай балашов, константинопольский патриархат, московский патриархат, русская православная церковь