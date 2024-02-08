https://ria.ru/20240208/sotsset-1926235237.html

Соцсеть Х стала самой скачиваемой в США после анонса интервью Путина

Соцсеть Х стала самой скачиваемой в США после анонса интервью Путина - РИА Новости, 08.02.2024

Соцсеть Х стала самой скачиваемой в США после анонса интервью Путина

Принадлежащая Илону Маску социальная сеть X стала самой популярной соцсетью в США по скачиваниям на фоне анонса там интервью российского президента Владимира... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:57

2024-02-08T17:57

2024-02-08T18:24

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Принадлежащая Илону Маску социальная сеть X стала самой популярной соцсетью в США по скачиваниям на фоне анонса там интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, пишет интернет-портал TechCrunch. Карлсон опубликовал 6 февраля анонс своего интервью с Путиным и поблагодарил владельца X Илона Маска за обещание не блокировать интервью, когда его опубликуют в соцсети. "После того, как бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон объявил в X, что будет брать интервью у президента России Владимира Путина, число скачиваний приложения, ранее известного как Twitter, резко возросло, в результате чего X за ночь поднялась на вершину американского AppStore", - говорится в сообщении на портале. Данные о росте скачиваний получены с сайта по отслеживанию популярности приложений Appfigures. Согласно ему, рост скачиваний приложения X стал фиксироваться 6 февраля, чуть позже приложение вышло на первое место, обойдя своего конкурента - приложение Threads. Во вторник Х скачали 117 тысяч раз по сравнению с 93 тысячами за день до этого. По данным на 8 февраля, Х по-прежнему лидирует среди бесплатных приложений в США. Карлсон объяснял, что взял интервью у Путина из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению журналиста, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240208/intervyu-1926205941.html

https://ria.ru/20240208/siyyarto-1926205251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, сша, украина, владимир путин, такер карлсон, илон маск, twitter