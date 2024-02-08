https://ria.ru/20240208/solntsepek-1926061998.html

"Солнцепеки" уничтожили на Купянском направлении укрепления ВСУ

"Солнцепеки" уничтожили на Купянском направлении укрепления ВСУ - РИА Новости, 08.02.2024

"Солнцепеки" уничтожили на Купянском направлении укрепления ВСУ

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" группировки войск "Запад" уничтожили долговременные укрытия ВСУ в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T05:06

2024-02-08T05:06

2024-02-08T05:06

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

бмп-3

тос-1а "солнцепек"

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" группировки войск "Запад" уничтожили долговременные укрытия ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении расчеты ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" уничтожили долговременные укрытия украинских боевиков. Блиндажи, наблюдательные посты, склады боеприпасов и провизии были поражены вместе с находящейся в них живой силой противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты боевых машин не единожды успешно выполняли сложные задачи и днем, и ночью, находясь в непосредственной близости от противника. "Мы работаем по живой силе противника, по укреплениям, блиндажам. То есть в тех местах, где противник концентрирует свои силы. Эта машина зарекомендовала себя на всем протяжении СВО как очень эффективное и мощное оружие. Противник ее очень боится", - процитировали в МО командира огнеметной роты с позывным "Урал". По данным ведомства, в подобных случаях расчеты "Солнцепеков" работают под прикрытием БМП-3, которые сопровождают огнеметные системы на всем протяжении их пути. Вооруженные средствами РЭБ, мотострелки прикрывают боевые машины от атак дронов. Также они способны оказать огневую поддержку при непосредственных столкновениях с противником. "БМП-3 применяется сейчас в нашем подразделении для огневой поддержки, то есть для перемещения личного состава на огневую позицию и убытия с огневой позиции. Также используется для проведения рекогносцировки перед выполнением боевой задачи. Выдвигаемся на данной машине, изучаем местность, проводим разведку и доразведку местности, определяем выгодные позиции. После выдвигаемся на боевую задачу", - цитируют в МО РФ командира огнеметного взвода с позывным "Спасатель".

https://ria.ru/20240205/solntsepek-1925552458.html

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россия, вооруженные силы украины, бмп-3, тос-1а "солнцепек"