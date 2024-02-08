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"Солнцепеки" уничтожили на Купянском направлении укрепления ВСУ - РИА Новости, 08.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/solntsepek-1926061998.html
"Солнцепеки" уничтожили на Купянском направлении укрепления ВСУ
"Солнцепеки" уничтожили на Купянском направлении укрепления ВСУ - РИА Новости, 08.02.2024
"Солнцепеки" уничтожили на Купянском направлении укрепления ВСУ
Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" группировки войск "Запад" уничтожили долговременные укрытия ВСУ в зоне проведения специальной военной... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T05:06
2024-02-08T05:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
бмп-3
тос-1а "солнцепек"
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" группировки войск "Запад" уничтожили долговременные укрытия ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На купянском направлении расчеты ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" уничтожили долговременные укрытия украинских боевиков. Блиндажи, наблюдательные посты, склады боеприпасов и провизии были поражены вместе с находящейся в них живой силой противника", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчеты боевых машин не единожды успешно выполняли сложные задачи и днем, и ночью, находясь в непосредственной близости от противника. "Мы работаем по живой силе противника, по укреплениям, блиндажам. То есть в тех местах, где противник концентрирует свои силы. Эта машина зарекомендовала себя на всем протяжении СВО как очень эффективное и мощное оружие. Противник ее очень боится", - процитировали в МО командира огнеметной роты с позывным "Урал". По данным ведомства, в подобных случаях расчеты "Солнцепеков" работают под прикрытием БМП-3, которые сопровождают огнеметные системы на всем протяжении их пути. Вооруженные средствами РЭБ, мотострелки прикрывают боевые машины от атак дронов. Также они способны оказать огневую поддержку при непосредственных столкновениях с противником. "БМП-3 применяется сейчас в нашем подразделении для огневой поддержки, то есть для перемещения личного состава на огневую позицию и убытия с огневой позиции. Также используется для проведения рекогносцировки перед выполнением боевой задачи. Выдвигаемся на данной машине, изучаем местность, проводим разведку и доразведку местности, определяем выгодные позиции. После выдвигаемся на боевую задачу", - цитируют в МО РФ командира огнеметного взвода с позывным "Спасатель".
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россия, вооруженные силы украины, бмп-3, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, БМП-3, ТОС-1А "Солнцепек"
"Солнцепеки" уничтожили на Купянском направлении укрепления ВСУ

Экипажи "Солнцепеков" ЗВО уничтожили на Купянском направлении укрепления ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" группировки войск "Запад" уничтожили долговременные укрытия ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении расчеты ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" уничтожили долговременные укрытия украинских боевиков. Блиндажи, наблюдательные посты, склады боеприпасов и провизии были поражены вместе с находящейся в них живой силой противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчеты боевых машин не единожды успешно выполняли сложные задачи и днем, и ночью, находясь в непосредственной близости от противника.
"Мы работаем по живой силе противника, по укреплениям, блиндажам. То есть в тех местах, где противник концентрирует свои силы. Эта машина зарекомендовала себя на всем протяжении СВО как очень эффективное и мощное оружие. Противник ее очень боится", - процитировали в МО командира огнеметной роты с позывным "Урал".
По данным ведомства, в подобных случаях расчеты "Солнцепеков" работают под прикрытием БМП-3, которые сопровождают огнеметные системы на всем протяжении их пути. Вооруженные средствами РЭБ, мотострелки прикрывают боевые машины от атак дронов. Также они способны оказать огневую поддержку при непосредственных столкновениях с противником.
"БМП-3 применяется сейчас в нашем подразделении для огневой поддержки, то есть для перемещения личного состава на огневую позицию и убытия с огневой позиции. Также используется для проведения рекогносцировки перед выполнением боевой задачи. Выдвигаемся на данной машине, изучаем местность, проводим разведку и доразведку местности, определяем выгодные позиции. После выдвигаемся на боевую задачу", - цитируют в МО РФ командира огнеметного взвода с позывным "Спасатель".
Тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Командир расчета показал, как "Солнцепек" уничтожает позиции ВСУ
5 февраля, 19:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБМП-3ТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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