https://ria.ru/20240208/sng-1926088854.html

Молдавия не уведомляла о намерении выйти из СНГ, заявили в МИД России

Молдавия не уведомляла о намерении выйти из СНГ, заявили в МИД России - РИА Новости, 08.02.2024

Молдавия не уведомляла о намерении выйти из СНГ, заявили в МИД России

Кишинев не направлял в исполком СНГ официальных уведомлений о намерении выйти из Содружества, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:05

2024-02-08T10:05

2024-02-08T10:05

молдавия

александр панкин

снг

содружество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кишинев не направлял в исполком СНГ официальных уведомлений о намерении выйти из Содружества, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. Ранее председатель молдавской парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман заявила, что Молдавия окончательно выйдет из СНГ до конца 2024 года. "В первую очередь хотел бы отметить, что никаких официальных письменных уведомлений о таком намерении Молдавии ни российской стороне, ни, насколько мне известно, в исполком СНГ не поступало. Конечно, выход из состава международной организации - это суверенное право государства. Если такое решение будет принято в Кишиневе, это вызовет сожаление, но вряд ли существенным образом скажется на работе СНГ", - сказал Панкин. Молдавия уже давно взяла курс на сворачивание своего участия в делах Содружества, при этом продолжает пользоваться преимуществами, которые дает участие в СНГ, указал он. "Речь идет, прежде всего, о зоне свободной торговли, обеспечивающей доступ молдавской продукции на рынки стран СНГ, безвизовом режиме, особых условиях в сфере трудовой миграции и т.п. Очевидно, что расплачиваться за возможное решение Кишинева о выходе из СНГ пришлось бы в первую очередь простым гражданам и хозяйствующим субъектам", - пояснил дипломат. "Рассчитываем, что интересы народа Молдавии и элементарный здравый смысл возьмут верх над краткосрочной политической конъюнктурой и страна вернется к участию в механизмах взаимодействия в СНГ", - подчеркнул Панкин. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с Содружеством и денонсировать те, которые, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить эти соглашения двусторонними договорами со странами, входящими в СНГ. В 2023 году были денонсированы 35 соглашений с СНГ, кроме того, летом парламент одобрил выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

https://ria.ru/20240123/sng-1922917182.html

https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923166264.html

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молдавия, александр панкин, снг, содружество , кишинев, россия