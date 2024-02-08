https://ria.ru/20240208/sng-1926069386.html

В МИД не видят признаков раскола в СНГ

В МИД не видят признаков раскола в СНГ - РИА Новости, 08.02.2024

В МИД не видят признаков раскола в СНГ

Москва не видит признаков раскола в СНГ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин, отвечая на вопрос, может ли Армения последовать... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T07:14

2024-02-08T07:14

2024-02-08T07:14

россия

армения

молдавия

александр панкин

в мире

снг

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва не видит признаков раскола в СНГ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин, отвечая на вопрос, может ли Армения последовать примеру Молдавии и задуматься о выходе из содружества. Армения – важный партнер России в СНГ и заинтересованный участник содружества, указал дипломат. "На определенном этапе действительно имело место снижение активности Еревана на площадке СНГ. Однако в целом итоги года можно считать положительными: армянская сторона присоединилась к большинству решений саммита организации в Бишкеке 13 октября 2023 года, поддержала практически все принятые в прошлом году совместные заявления уставных органов содружества", - сказал он. "В связи с этим мы не видим признаков какого-то "раскола" в организации. Напротив, несмотря на сложную геополитическую обстановку, взаимодействие в рамках СНГ продолжает развиваться по всем направлениям. Беспрецедентное санкционное давление на Россию и Белоруссию лишь укрепляет понимание важности упрочения многосторонних связей в содружестве, в том числе углубления экономической интеграции", - сказал дипломат. Существующие в формате СНГ механизмы, позволяющие странам самостоятельно определять степень вовлеченности в дела организации, создают условия для дальнейшего наращивания сотрудничества, подчеркнул он. Ранее председатель молдавской парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман заявила, что республика окончательно выйдет из СНГ до конца 2024 года. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с содружеством и денонсировать те, которые, по их оценкам, стали "неэффективными", рассчитывая заменить эти соглашения двусторонними договорами со странами, входящими в СНГ. В 2023 году были денонсированы 35 соглашений с СНГ, а также парламент одобрил выход из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

https://ria.ru/20240125/moldavia-1923503513.html

https://ria.ru/20240123/biobezopasnost-1922907225.html

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россия, армения, молдавия, александр панкин, в мире, снг