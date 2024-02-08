https://ria.ru/20240208/smi-1926094753.html

Посол во Франции объяснил, почему Россия не мешает работе иностранных СМИ

Посол во Франции объяснил, почему Россия не мешает работе иностранных СМИ - РИА Новости, 08.02.2024

Посол во Франции объяснил, почему Россия не мешает работе иностранных СМИ

Несмотря на притеснение российских журналистов на Западе, Россия не будет мешать работе западных СМИ, чтобы в их страны доходила хоть часть объективной... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T10:44

2024-02-08T10:44

2024-02-08T10:53

россия

алексей мешков

кпсс

париж

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148229/90/1482299006_0:234:4467:2746_1920x0_80_0_0_9244049eb6a03bf037519f104b6a588b.jpg

ПАРИЖ, 8 фев - РИА Новости. Несмотря на притеснение российских журналистов на Западе, Россия не будет мешать работе западных СМИ, чтобы в их страны доходила хоть часть объективной информации, заявил РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков. "Конечно, можно пойти по их пути <…> Но тогда даже такая малая часть объективной информации, которую вынуждены работающие в России западные корреспонденты сообщать домой, тоже будет перерезана. Поэтому, в отличие от них, у нас зовут на пресс-конференции, у нас дают возможность задать вопрос. Посмотрим, поживем-увидим", - сказал дипломат. Он отметил, что во Франции боятся распространения любой альтернативной Елисейскому дворцу точки зрения. "Правды здесь боятся. Общество как таковое переживает ренессанс ханжества, когда уже все определено, все прописано, все сказано. Как только появляется луч света, что-то правдивое, тут же начинают преследовать. Преследуют же не только вас, но и французских журналистов, которые пишут правду про Донбасс. Это скорее всего западная пропагандистская машина не справляется, не может полностью исключить правду из информационного поля", - добавил он. Мешков привел в пример анекдот советского времени, когда в стране было 4 телеканала, и выступал генеральный секретарь КПСС. "Человек, сидя дома, включает первый канал: выступает Леонид Ильич Брежнев. Включает второй: выступает Леонид Ильич Брежнев, включает третий: то же самое. Включает четвертый, а там сидит человек в черном костюме и говорит: "Я тебе попереключаю!". Это полностью соответствует тому, как действуют западные СМИ и западные правительства, в том числе, Франция", - заключил он.

https://ria.ru/20220602/zhurnalisty-1792592402.html

россия

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алексей мешков, кпсс, париж, франция