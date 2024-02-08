https://ria.ru/20240208/smena-1926272233.html

Смена главкома снизит боеспособность ВСУ, считает эксперт

Смена главкома снизит боеспособность ВСУ, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2024

Смена главкома снизит боеспособность ВСУ, считает эксперт

Замена главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского, вероятно, снизит боеспособность украинской армии, а Залужного могут попытаться нейтрализовать, в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T21:46

2024-02-08T21:46

2024-02-09T00:26

специальная военная операция на украине

украина

россия

валерий залужный

александр сырский

константин сивков

вооруженные силы украины

отставка главкома всу залужного

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Замена главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского, вероятно, снизит боеспособность украинской армии, а Залужного могут попытаться нейтрализовать, в том числе, физическим путем, заявил РИА Новости российский эксперт, доктор военных наук Константин Сивков. Зеленский в четверг заявил, что встретился с Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Позднее Зеленский заявил, что назначил главкомом ВСУ Сырского. "Во-первых, это однозначно боязнь того, что Залужный может устроить военный переворот, потому что он в жесткой оппозиции находится к Зеленскому. Во-вторых, это вынужденная мера, потому что другого варианта нет. Залужного, скорее всего, постараются нейтрализовать, потому что если он останется на Украине в лице политической фигуры, то тогда он будет представлять более серьезную угрозу для Зеленского, чем когда он был главкомом ВСУ. Поэтому будут предприниматься шаги по нейтрализации его политической деятельности", - сказал Сивков. По мнению эксперта, есть три варианта "устранения" Залужного. "Во-первых, его могут привлечь к суду за какие-то формальные просчеты в управлении войсками. Во-вторых, это может быть физическое устранение. В-третьих, его могут отправить на политическую пенсию в качестве посла какой-то страны, откуда он уже возвращаться не будет, там и останется", - отметил он. Сивков добавил, что поведение Залужного будет определять то, какой вариант "устранения" будет избран. "Залужный, в свою очередь, вряд ли останется в стороне. Если он примет решение борьбы за политическую силу, то он сумеет, я думаю, отстоять свою возможность вести эту политическую борьбу, используя, в том числе, авторитет вооруженных сил (Украины - ред.)", - указал эксперт. Сырский по уровню квалификации, подготовки и способностей управлять войсками "стоит существенно ниже, чем Залужный", поэтому подобные изменения "весьма благоприятны для России", считает Сивков. "Для России это означает только одно: политический конфликт на Украине будет нарастать, боеспособность вооруженных сил Украины будет снижаться", - заключил он.

https://ria.ru/20240208/gosdep-1926271712.html

https://ria.ru/20240208/soldaty-1926270366.html

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украина, россия, валерий залужный, александр сырский, константин сивков, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного