https://ria.ru/20240208/smena-1926272233.html
Смена главкома снизит боеспособность ВСУ, считает эксперт
Смена главкома снизит боеспособность ВСУ, считает эксперт - РИА Новости, 09.02.2024
Смена главкома снизит боеспособность ВСУ, считает эксперт
Замена главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского, вероятно, снизит боеспособность украинской армии, а Залужного могут попытаться нейтрализовать, в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T21:46
2024-02-08T21:46
2024-02-09T00:26
специальная военная операция на украине
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россия
валерий залужный
александр сырский
константин сивков
вооруженные силы украины
отставка главкома всу залужного
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Замена главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского, вероятно, снизит боеспособность украинской армии, а Залужного могут попытаться нейтрализовать, в том числе, физическим путем, заявил РИА Новости российский эксперт, доктор военных наук Константин Сивков. Зеленский в четверг заявил, что встретился с Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Позднее Зеленский заявил, что назначил главкомом ВСУ Сырского. "Во-первых, это однозначно боязнь того, что Залужный может устроить военный переворот, потому что он в жесткой оппозиции находится к Зеленскому. Во-вторых, это вынужденная мера, потому что другого варианта нет. Залужного, скорее всего, постараются нейтрализовать, потому что если он останется на Украине в лице политической фигуры, то тогда он будет представлять более серьезную угрозу для Зеленского, чем когда он был главкомом ВСУ. Поэтому будут предприниматься шаги по нейтрализации его политической деятельности", - сказал Сивков. По мнению эксперта, есть три варианта "устранения" Залужного. "Во-первых, его могут привлечь к суду за какие-то формальные просчеты в управлении войсками. Во-вторых, это может быть физическое устранение. В-третьих, его могут отправить на политическую пенсию в качестве посла какой-то страны, откуда он уже возвращаться не будет, там и останется", - отметил он. Сивков добавил, что поведение Залужного будет определять то, какой вариант "устранения" будет избран. "Залужный, в свою очередь, вряд ли останется в стороне. Если он примет решение борьбы за политическую силу, то он сумеет, я думаю, отстоять свою возможность вести эту политическую борьбу, используя, в том числе, авторитет вооруженных сил (Украины - ред.)", - указал эксперт. Сырский по уровню квалификации, подготовки и способностей управлять войсками "стоит существенно ниже, чем Залужный", поэтому подобные изменения "весьма благоприятны для России", считает Сивков. "Для России это означает только одно: политический конфликт на Украине будет нарастать, боеспособность вооруженных сил Украины будет снижаться", - заключил он.
https://ria.ru/20240208/gosdep-1926271712.html
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украина, россия, валерий залужный, александр сырский, константин сивков, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Валерий Залужный, Александр Сырский, Константин Сивков, Вооруженные силы Украины, Отставка главкома ВСУ Залужного
Смена главкома снизит боеспособность ВСУ, считает эксперт
Эксперт: смена главкома снизит боеспособность ВСУ, а Залужного нейтрализуют
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Замена главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского, вероятно, снизит боеспособность украинской армии, а Залужного могут попытаться нейтрализовать, в том числе, физическим путем, заявил РИА Новости российский эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.
Зеленский в четверг заявил, что встретился с Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Позднее Зеленский заявил, что назначил главкомом ВСУ Сырского.
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«
"Во-первых, это однозначно боязнь того, что Залужный может устроить военный переворот, потому что он в жесткой оппозиции находится к Зеленскому. Во-вторых, это вынужденная мера, потому что другого варианта нет. Залужного, скорее всего, постараются нейтрализовать, потому что если он останется на Украине в лице политической фигуры, то тогда он будет представлять более серьезную угрозу для Зеленского, чем когда он был главкомом ВСУ. Поэтому будут предприниматься шаги по нейтрализации его политической деятельности", - сказал Сивков.
По мнению эксперта, есть три варианта "устранения" Залужного. "Во-первых, его могут привлечь к суду за какие-то формальные просчеты в управлении войсками. Во-вторых, это может быть физическое устранение. В-третьих, его могут отправить на политическую пенсию в качестве посла какой-то страны, откуда он уже возвращаться не будет, там и останется", - отметил он.
Сивков добавил, что поведение Залужного будет определять то, какой вариант "устранения" будет избран.
«
"Залужный, в свою очередь, вряд ли останется в стороне. Если он примет решение борьбы за политическую силу, то он сумеет, я думаю, отстоять свою возможность вести эту политическую борьбу, используя, в том числе, авторитет вооруженных сил (Украины - ред.)", - указал эксперт.
Сырский по уровню квалификации, подготовки и способностей управлять войсками "стоит существенно ниже, чем Залужный", поэтому подобные изменения "весьма благоприятны для России", считает Сивков.
«
"Для России это означает только одно: политический конфликт на Украине будет нарастать, боеспособность вооруженных сил Украины будет снижаться", - заключил он.
Украинские солдаты особенно не любят нового главкома ВСУ Сырского, пишет WP