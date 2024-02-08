https://ria.ru/20240208/smena-1926264673.html

Военный эксперт описал пословицей смену главкома ВСУ

Военный эксперт описал пословицей смену главкома ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Военный эксперт описал пословицей смену главкома ВСУ

Замена главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного на Александра Сырского имеет внутриполитические причины в Киеве, в целом ситуация... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-08T20:49

2024-02-08T20:49

2024-02-09T00:26

в мире

киев

севастополь

валерий залужный

александр сырский

сергей горбачев

снг

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Замена главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного на Александра Сырского имеет внутриполитические причины в Киеве, в целом ситуация описывается пословицей "хрен редьки не слаще", заявил РИА Новости военный эксперт, руководитель филиала института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Зеленский в четверг заявил, что встретился с Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Позднее Зеленский заявил, что назначил главнокомандующим ВСУ Сырского. "В данном случае, как говорится, хрен редьки не слаще. Смена связана, скорее всего, не с применением вооруженных сил в ходе конфликта, здесь больше ситуация связана с внутриполитическими проблемами и амбициями самого Зеленского. В данном случае он укрепил свои позиции и избавившись от Залужного продляет свое бытие", - сказал Горбачев. По мнению эксперта, новый главком вооруженных сил Украины Александр Сырский, как и Залужный, имеет боевой опыт и способен справляться с выполнением масштабных задач, что является для Зеленского наилучшим вариантом в сложившейся ситуации.

https://ria.ru/20240208/syrskiy-1926262435.html

киев

севастополь

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