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Военный эксперт описал пословицей смену главкома ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
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20:49 08.02.2024 (обновлено: 00:26 09.02.2024)
https://ria.ru/20240208/smena-1926264673.html
Военный эксперт описал пословицей смену главкома ВСУ
Военный эксперт описал пословицей смену главкома ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Военный эксперт описал пословицей смену главкома ВСУ
Замена главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного на Александра Сырского имеет внутриполитические причины в Киеве, в целом ситуация... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-08T20:49
2024-02-09T00:26
в мире
киев
севастополь
валерий залужный
александр сырский
сергей горбачев
снг
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Замена главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного на Александра Сырского имеет внутриполитические причины в Киеве, в целом ситуация описывается пословицей "хрен редьки не слаще", заявил РИА Новости военный эксперт, руководитель филиала института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Зеленский в четверг заявил, что встретился с Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Позднее Зеленский заявил, что назначил главнокомандующим ВСУ Сырского. "В данном случае, как говорится, хрен редьки не слаще. Смена связана, скорее всего, не с применением вооруженных сил в ходе конфликта, здесь больше ситуация связана с внутриполитическими проблемами и амбициями самого Зеленского. В данном случае он укрепил свои позиции и избавившись от Залужного продляет свое бытие", - сказал Горбачев. По мнению эксперта, новый главком вооруженных сил Украины Александр Сырский, как и Залужный, имеет боевой опыт и способен справляться с выполнением масштабных задач, что является для Зеленского наилучшим вариантом в сложившейся ситуации.
https://ria.ru/20240208/syrskiy-1926262435.html
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в мире, киев, севастополь, валерий залужный, александр сырский, сергей горбачев, снг, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного
В мире, Киев, Севастополь, Валерий Залужный, Александр Сырский, Сергей Горбачев, СНГ, Вооруженные силы Украины, Отставка главкома ВСУ Залужного
Военный эксперт описал пословицей смену главкома ВСУ

Военный эксперт Горбачев о смене главкома ВСУ: хрен редьки не слаще

© Фото : Офис президента УкраиныНовый главком ВСУ Александр Сырский
Новый главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Новый главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Замена главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного на Александра Сырского имеет внутриполитические причины в Киеве, в целом ситуация описывается пословицей "хрен редьки не слаще", заявил РИА Новости военный эксперт, руководитель филиала института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Зеленский в четверг заявил, что встретился с Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Позднее Зеленский заявил, что назначил главнокомандующим ВСУ Сырского.
«
"В данном случае, как говорится, хрен редьки не слаще. Смена связана, скорее всего, не с применением вооруженных сил в ходе конфликта, здесь больше ситуация связана с внутриполитическими проблемами и амбициями самого Зеленского. В данном случае он укрепил свои позиции и избавившись от Залужного продляет свое бытие", - сказал Горбачев.
По мнению эксперта, новый главком вооруженных сил Украины Александр Сырский, как и Залужный, имеет боевой опыт и способен справляться с выполнением масштабных задач, что является для Зеленского наилучшим вариантом в сложившейся ситуации.
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В миреКиевСевастопольВалерий ЗалужныйАлександр СырскийСергей ГорбачевСНГВооруженные силы УкраиныОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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