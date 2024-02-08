Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий будет добиваться принятия "закона о честной цене" - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:31 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/slutskiy-1926174439.html
Слуцкий будет добиваться принятия "закона о честной цене"
Слуцкий будет добиваться принятия "закона о честной цене" - РИА Новости, 08.02.2024
Слуцкий будет добиваться принятия "закона о честной цене"
Кандидат на должность президента России от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что будет добиваться принятия закона о цене товаров за определенный объем, так... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T14:31
2024-02-08T14:31
выборы президента россии — 2024
политика
россия
барнаул
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
лдпр
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923036785_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_f437e2b98fd6799f41a3c875ded9f53e.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кандидат на должность президента России от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что будет добиваться принятия закона о цене товаров за определенный объем, так называемого "законопроекта о честной цене". "Будем добиваться принятия законопроекта ЛДПР о честной цене. К сожалению, в рамках региональных поездок мы часто видим, что потребители сталкиваются с нечестным отношением, а зачастую и с откровенным обманом со стороны производителей и продавцов продуктов питания. Цена указана за один литр, а фактически человек покупает 900 миллилитров молока, не килограмм, а 900 граммов или даже 730 граммов сахара или гречки. Так поступать с людьми, которые честно трудятся и зарабатывают деньги, нельзя. Это выглядит как откровенное издевательство", - сообщил Слуцкий в Барнауле в одном из супермаркетов, его слова приводит пресс-служба партии. ЛДПР уже выдвигала законопроект о честной цене, который предполагал установление эталонной цены за литр и килограмм, но он был отклонен. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240207/aviabilety-1925973800.html
россия
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923036785_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_6703389461edc9c1ca449c3bb6026a35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, барнаул, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, лдпр, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Барнаул, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, ЛДПР, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Слуцкий будет добиваться принятия "закона о честной цене"

Слуцкий будет добиваться принятия закона о цене товаров за определенный объем

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кандидат на должность президента России от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что будет добиваться принятия закона о цене товаров за определенный объем, так называемого "законопроекта о честной цене".
«
"Будем добиваться принятия законопроекта ЛДПР о честной цене. К сожалению, в рамках региональных поездок мы часто видим, что потребители сталкиваются с нечестным отношением, а зачастую и с откровенным обманом со стороны производителей и продавцов продуктов питания. Цена указана за один литр, а фактически человек покупает 900 миллилитров молока, не килограмм, а 900 граммов или даже 730 граммов сахара или гречки. Так поступать с людьми, которые честно трудятся и зарабатывают деньги, нельзя. Это выглядит как откровенное издевательство", - сообщил Слуцкий в Барнауле в одном из супермаркетов, его слова приводит пресс-служба партии.
ЛДПР уже выдвигала законопроект о честной цене, который предполагал установление эталонной цены за литр и килограмм, но он был отклонен.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Продажа авиабилетов - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты
7 февраля, 16:45
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияБарнаулЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковЛДПРСовет Федерации РФНиколай Харитонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала