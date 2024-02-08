Слуцкий будет добиваться принятия "закона о честной цене"
Слуцкий будет добиваться принятия закона о цене товаров за определенный объем
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Кандидат на должность президента России от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что будет добиваться принятия закона о цене товаров за определенный объем, так называемого "законопроекта о честной цене".
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"Будем добиваться принятия законопроекта ЛДПР о честной цене. К сожалению, в рамках региональных поездок мы часто видим, что потребители сталкиваются с нечестным отношением, а зачастую и с откровенным обманом со стороны производителей и продавцов продуктов питания. Цена указана за один литр, а фактически человек покупает 900 миллилитров молока, не килограмм, а 900 граммов или даже 730 граммов сахара или гречки. Так поступать с людьми, которые честно трудятся и зарабатывают деньги, нельзя. Это выглядит как откровенное издевательство", - сообщил Слуцкий в Барнауле в одном из супермаркетов, его слова приводит пресс-служба партии.
ЛДПР уже выдвигала законопроект о честной цене, который предполагал установление эталонной цены за литр и килограмм, но он был отклонен.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.