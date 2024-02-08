https://ria.ru/20240208/skhod_grunta-1926072140.html
В результате схода грунта в Алма-Ате погиб человек
В результате схода грунта в Алма-Ате погиб человек - РИА Новости, 08.02.2024
В результате схода грунта в Алма-Ате погиб человек
В Алма-Ате после схода грунта в ночь на четверг найдено тело мужчины, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:51
2024-02-08T07:51
2024-02-08T09:53
алма-ата
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926086522_0:126:960:666_1920x0_80_0_0_c0e9508c75a2f2a1909dc36aa9686129.jpg
АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. В Алма-Ате после схода грунта в ночь на четверг найдено тело мужчины, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города. "Силами ДЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело мужчины, предварительно, погибшего в результате повреждения здания по причине схода оплывины техногенного характера из-за переувлажнения грунта", - говорится в сообщении. Сход оплывины (поверхностных масс грунта) произошел ночью 8 февраля в микрорайоне "Тау-Самал". В результате ЧП повреждены два дома. По данным министерства по ЧС, объем оплывины составил 3200 кубометров. Согласно предварительной информации, в домах находились четверо человек, из них двое детей. Жители близлежащих домов эвакуированы. На месте схода оплывины развернут оперативный штаб. "На данный момент проводятся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей. Задействованы 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской помощи. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям", - отметили в ДЧС Алма-Аты.
https://ria.ru/20240108/most-1920161297.html
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926086522_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_c0dd325eaf31e015ba5f406aca07c059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алма-ата, в мире
В результате схода грунта в Алма-Ате погиб человек
В Алма-Ате на месте схода грунта обнаружили тело мужчины
АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. В Алма-Ате после схода грунта в ночь на четверг найдено тело мужчины, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.
«
"Силами ДЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело мужчины, предварительно, погибшего в результате повреждения здания по причине схода оплывины техногенного характера из-за переувлажнения грунта", - говорится в сообщении.
Сход оплывины (поверхностных масс грунта) произошел ночью 8 февраля в микрорайоне "Тау-Самал". В результате ЧП повреждены два дома. По данным министерства по ЧС, объем оплывины составил 3200 кубометров. Согласно предварительной информации, в домах находились четверо человек, из них двое детей. Жители близлежащих домов эвакуированы.
На месте схода оплывины развернут оперативный штаб. "На данный момент проводятся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей. Задействованы 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской помощи. Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям", - отметили в ДЧС Алма-Аты.
В Белоруссии возбудили дело из-за обрушения моста через реку Неман