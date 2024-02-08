https://ria.ru/20240208/skhod_grunta-1926070457.html
В Алма-Ате после схода грунта эвакуировали жителей близлежащих домов
В Алма-Ате после схода грунта эвакуировали жителей близлежащих домов - РИА Новости, 08.02.2024
В Алма-Ате после схода грунта эвакуировали жителей близлежащих домов
В Алма-Ате после схода грунта в ночь на четверг эвакуировали жителей близлежащих домов, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС)... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:32
2024-02-08T07:32
2024-02-08T09:54
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АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. В Алма-Ате после схода грунта в ночь на четверг эвакуировали жителей близлежащих домов, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана. Сход оплывины (поверхностных масс грунта) произошел ночью 8 февраля в микрорайоне "Тау-Самал". В результате ЧП повреждены два дома. По данным МЧС, сход произошел "из-за переувлажнения грунта техногенного характера", объем оплывины составил 3200 кубометров. "Согласно предварительной информации, в домах находились четверо человек, из них двое детей… Жители близлежащих домов эвакуированы. Они размещены в школе № 47. Им были предоставлены ночлег, теплый чай и другая необходимая помощь. Спустя несколько часов после размещения в пункте сбора жители по собственной инициативе отправились к друзьям и родственникам", - говорится в сообщении. Отмечается, что поиски возможных пострадавших продолжаются. Работы усложняются близким расположением домов и невозможностью использования техники, пояснили в МЧС.
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алма-ата, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Алма-Ата, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В Алма-Ате после схода грунта эвакуировали жителей близлежащих домов
МЧС Казахстана: в Алма-Ате после схода грунта эвакуированы жители ряда домов
АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости.
В Алма-Ате после схода грунта в ночь на четверг эвакуировали жителей близлежащих домов, сообщила
пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана.
Сход оплывины (поверхностных масс грунта) произошел ночью 8 февраля в микрорайоне "Тау-Самал". В результате ЧП повреждены два дома. По данным МЧС, сход произошел "из-за переувлажнения грунта техногенного характера", объем оплывины составил 3200 кубометров.
"Согласно предварительной информации, в домах находились четверо человек, из них двое детей… Жители близлежащих домов эвакуированы. Они размещены в школе № 47. Им были предоставлены ночлег, теплый чай и другая необходимая помощь. Спустя несколько часов после размещения в пункте сбора жители по собственной инициативе отправились к друзьям и родственникам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски возможных пострадавших продолжаются. Работы усложняются близким расположением домов и невозможностью использования техники, пояснили в МЧС.
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