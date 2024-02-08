https://ria.ru/20240208/skhod_grunta-1926070457.html

В Алма-Ате после схода грунта эвакуировали жителей близлежащих домов

В Алма-Ате после схода грунта эвакуировали жителей близлежащих домов - РИА Новости, 08.02.2024

В Алма-Ате после схода грунта эвакуировали жителей близлежащих домов

В Алма-Ате после схода грунта в ночь на четверг эвакуировали жителей близлежащих домов, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС)... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T07:32

2024-02-08T07:32

2024-02-08T09:54

алма-ата

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926086544_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_f04146f5e3177eaf995ec4f2e10fd4db.jpg

АЛМА-АТА, 8 фев - РИА Новости. В Алма-Ате после схода грунта в ночь на четверг эвакуировали жителей близлежащих домов, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана. Сход оплывины (поверхностных масс грунта) произошел ночью 8 февраля в микрорайоне "Тау-Самал". В результате ЧП повреждены два дома. По данным МЧС, сход произошел "из-за переувлажнения грунта техногенного характера", объем оплывины составил 3200 кубометров. "Согласно предварительной информации, в домах находились четверо человек, из них двое детей… Жители близлежащих домов эвакуированы. Они размещены в школе № 47. Им были предоставлены ночлег, теплый чай и другая необходимая помощь. Спустя несколько часов после размещения в пункте сбора жители по собственной инициативе отправились к друзьям и родственникам", - говорится в сообщении. Отмечается, что поиски возможных пострадавших продолжаются. Работы усложняются близким расположением домов и невозможностью использования техники, пояснили в МЧС.

https://ria.ru/20240118/stambul-1922054178.html

алма-ата

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алма-ата, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире