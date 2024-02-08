https://ria.ru/20240208/siriya-1926199959.html

Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, заявил МИД

Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2024

Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, заявил МИД

Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, в том числе по линии силовиков, в рамках процесса нормализации отношений, заявил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T15:54

2024-02-08T15:54

2024-02-08T16:19

в мире

россия

турция

сирия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, в том числе по линии силовиков, в рамках процесса нормализации отношений, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак."Совместно с иранскими партнерами поощряем сирийцев и турок к продолжению контактов по линии внешнеполитических ведомств и силовых структур с перспективой выхода на комплексные договоренности, учитывающие озабоченности обеих сторон", - сказал дипломат.По его словам, развитие конструктивного диалога между соседними странами будет содействовать формированию благоприятных условий для устойчивой нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее.В конце января источник в турецком МИД сообщил РИА Новости, что встреча высокого уровня в формате Турция-Россия-Сирия-Иран по нормализации между Анкарой и Дамаском пока не планируется.В мае 2023 года состоялась встреча глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции в Москве, по итогам которой была достигнута договоренность подготовить дорожную карту по продвижению отношений Анкары и Дамаска. Переговоры прошли на фоне попыток нормализации отношений и устранения противоречий между двумя соседними странами, у которых отсутствуют отношения на протяжении 12 лет.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925366216.html

https://ria.ru/20240206/ssha-1925583237.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, турция, сирия