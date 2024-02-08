Рейтинг@Mail.ru
Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 08.02.2024 (обновлено: 16:19 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/siriya-1926199959.html
Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, заявил МИД
Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, заявил МИД - РИА Новости, 08.02.2024
Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, заявил МИД
Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, в том числе по линии силовиков, в рамках процесса нормализации отношений, заявил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T15:54
2024-02-08T16:19
в мире
россия
турция
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, в том числе по линии силовиков, в рамках процесса нормализации отношений, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак."Совместно с иранскими партнерами поощряем сирийцев и турок к продолжению контактов по линии внешнеполитических ведомств и силовых структур с перспективой выхода на комплексные договоренности, учитывающие озабоченности обеих сторон", - сказал дипломат.По его словам, развитие конструктивного диалога между соседними странами будет содействовать формированию благоприятных условий для устойчивой нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее.В конце января источник в турецком МИД сообщил РИА Новости, что встреча высокого уровня в формате Турция-Россия-Сирия-Иран по нормализации между Анкарой и Дамаском пока не планируется.В мае 2023 года состоялась встреча глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции в Москве, по итогам которой была достигнута договоренность подготовить дорожную карту по продвижению отношений Анкары и Дамаска. Переговоры прошли на фоне попыток нормализации отношений и устранения противоречий между двумя соседними странами, у которых отсутствуют отношения на протяжении 12 лет.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925366216.html
https://ria.ru/20240206/ssha-1925583237.html
россия
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, сирия
В мире, Россия, Турция, Сирия
Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, заявил МИД

МИД: Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам для нормализации отношений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия подталкивает Турцию и Сирию к контактам, в том числе по линии силовиков, в рамках процесса нормализации отношений, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.
"Совместно с иранскими партнерами поощряем сирийцев и турок к продолжению контактов по линии внешнеполитических ведомств и силовых структур с перспективой выхода на комплексные договоренности, учитывающие озабоченности обеих сторон", - сказал дипломат.
По его словам, развитие конструктивного диалога между соседними странами будет содействовать формированию благоприятных условий для устойчивой нормализации обстановки в Сирии и вокруг нее.
В конце января источник в турецком МИД сообщил РИА Новости, что встреча высокого уровня в формате Турция-Россия-Сирия-Иран по нормализации между Анкарой и Дамаском пока не планируется.
Турция - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Турция хочет обсудить газовый вопрос, АЭС и Сирию во время визита Путина
4 февраля, 20:57
В мае 2023 года состоялась встреча глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции в Москве, по итогам которой была достигнута договоренность подготовить дорожную карту по продвижению отношений Анкары и Дамаска. Переговоры прошли на фоне попыток нормализации отношений и устранения противоречий между двумя соседними странами, у которых отсутствуют отношения на протяжении 12 лет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал приоритетные темы дорожной карты. В их числе - решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
Зампостпреда США при ООН не исключил новых ударов по Ираку и Сирии
6 февраля, 02:46
 
В миреРоссияТурцияСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала