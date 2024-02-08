СМИ: худший кошмар Шольца начинает сбываться
Politico: для Германии складывается худший сценарий в вопросе помощи Украине
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Визит канцлера Германии Олафа Шольца в США не увенчается успехом, поскольку он не сможет уговорить конгресс проголосовать за помощь Украине, что фактически сделает Германию основным донором Киева, пишет Politico.
"Во время визита в Вашингтон на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, обнаружит, что Дональд Трамп уже вернулся. По крайней мере, с точки зрения американской политики в отношении худшего стратегического кошмара Европы на Украине", — говорится в материале.
Отмечается, что приезд канцлера пришелся именно на тот момент, когда сенат заблокировал военную помощь Украине. Таким образом, ситуация складывается наихудшим образом для Германии, поскольку теперь именно на Берлин возложено бремя финансирования Киева, говорится в материале.
"Это особенно мрачный сценарий для немцев, которые опасаются, что теперь они окажутся на крючке как главный защитник Киева — роль, которую они никогда не хотели, предпочитая быть в тени Вашингтона", — резюмировали в публикации.
В преддверии поездки в США канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не настолько большая страна, чтобы в одиночку обеспечивать военную поддержку Киева. Шольц в четверг отправился в Вашингтон, где на следующий день встретится в Белом доме с президентом США Джо Байденом. По словам источника из делегации канцлера, одной из главных тем станет поддержка Украины на фоне продолжающихся дебатов в Соединенных Штатах о продлении помощи Киеву и принятого в ЕС спецфонда в 50 миллиардов евро.