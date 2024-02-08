https://ria.ru/20240208/sezd-1926076717.html

Четвертый съезд общества "Знание" пройдет 15 февраля

Четвертый съезд общества "Знание" пройдет 15 февраля - РИА Новости, 08.02.2024

Четвертый съезд общества "Знание" пройдет 15 февраля

Четвертый съезд и заседание наблюдательного совета Российского общества "Знание" пройдет 15 февраля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T08:51

2024-02-08T08:51

2024-02-08T08:51

российское общество "знание"

россия

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Четвертый съезд и заседание наблюдательного совета Российского общества "Знание" пройдет 15 февраля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Максим Древаль. "Совсем скоро, 15 февраля, у нас состоится четвертый съезд нашей организации - важное значимое мероприятие, где мы подведем итоги перезагрузки, обсудим планы на будущее. В этот же день состоится заседание нашего высшего органа - наблюдательного совета, где будем представлять на утверждение итоги и ключевые инициативы, новые направления и форматы", - рассказал Древаль.

https://ria.ru/20240208/znanie-1926069765.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

российское общество "знание", россия, общество