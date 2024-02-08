https://ria.ru/20240208/sezd-1926076717.html
Четвертый съезд общества "Знание" пройдет 15 февраля
Четвертый съезд общества "Знание" пройдет 15 февраля - РИА Новости, 08.02.2024
Четвертый съезд общества "Знание" пройдет 15 февраля
Четвертый съезд и заседание наблюдательного совета Российского общества "Знание" пройдет 15 февраля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T08:51
2024-02-08T08:51
2024-02-08T08:51
российское общество "знание"
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Четвертый съезд и заседание наблюдательного совета Российского общества "Знание" пройдет 15 февраля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Максим Древаль. "Совсем скоро, 15 февраля, у нас состоится четвертый съезд нашей организации - важное значимое мероприятие, где мы подведем итоги перезагрузки, обсудим планы на будущее. В этот же день состоится заседание нашего высшего органа - наблюдательного совета, где будем представлять на утверждение итоги и ключевые инициативы, новые направления и форматы", - рассказал Древаль.
https://ria.ru/20240208/znanie-1926069765.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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российское общество "знание", россия, общество
Российское общество "Знание", Россия, Общество
Четвертый съезд общества "Знание" пройдет 15 февраля
Гендиректор Древаль: четвертый съезд общества "Знание" пройдет 15 февраля
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Четвертый съезд и заседание наблюдательного совета Российского общества "Знание" пройдет 15 февраля, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор организации Максим Древаль.
"Совсем скоро, 15 февраля, у нас состоится четвертый съезд нашей организации - важное значимое мероприятие, где мы подведем итоги перезагрузки, обсудим планы на будущее. В этот же день состоится заседание нашего высшего органа - наблюдательного совета, где будем представлять на утверждение итоги и ключевые инициативы, новые направления и форматы", - рассказал Древаль.
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