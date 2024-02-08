https://ria.ru/20240208/servis-1926070178.html
В России тестируют сервис предотвращения столкновения дронов и самолетов
В России тестируют сервис предотвращения столкновения дронов и самолетов - РИА Новости, 08.02.2024
В России тестируют сервис предотвращения столкновения дронов и самолетов
В России тестируют сервис, который предотвратит столкновение дронов и самолетов в небе - НИЦ "Аэроскрипт" запустил эксперимент по обмену данными между цифровой... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T07:26
2024-02-08T07:26
2024-02-08T07:26
россия
центр управления полетами
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В России тестируют сервис, который предотвратит столкновение дронов и самолетов в небе - НИЦ "Аэроскрипт" запустил эксперимент по обмену данными между цифровой платформой "Небосвод", в которой отображается траектория движения беспилотников, и центрами управления полетами (ЦУП) пилотируемых авиакомпаний, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора "Аэроскрипт" Андрей Яблоков. "Мы тестируем сервис по обнаружению конфликтов (а в отдельном будущем - предупреждения столкновений) дронов в небе. И сейчас мы приступили к экспериментам по обмену данными между цифровой платформой "Небосвод" и центрами управления полетами (ЦУП) пилотируемых авиакомпаний. Это направлено на то, чтобы минимизировать риски, возникающие при взаимодействии беспилотной и пилотируемой авиации", - сказал Яблоков. "Небосвод" агрегирует данные о беспилотном авиатрафике, в том числе о траектории движения дронов. Обмен данными позволит пилотируемым авиакомпаниям получать сведения, какие беспилотники летают в определенной зоне. Соответственно, операторы дронов и пилоты смогут безопасно планировать свои полеты и отслеживать воздушную обстановку. В конце 2023 года НИЦ "Аэроскрипт" представил цифровую платформу, с помощью которой можно отслеживать данные о полетах беспилотных авиасистем в России - к ней с 2024 года смогут подключиться 90% отечественных беспилотных авиасредств. В этом году компания планирует добавить сервисы, которые смогут оценивать риски на земле, обнаруживать конфликты в воздухе, а также отслеживать беспилотники, которые выполняют работу по оценке рисков на земле и обнаружения конфликтов в воздухе; а также БВС, выполняющих полеты без допуска. "Небосвод" - это первая отечественная платформа организации беспилотного воздушного движения. Она позволяет оперативно получать разрешение на использование воздушного пространства и предоставляет внешним пилотам цифровые сервисы для обеспечения безопасного полета.
https://ria.ru/20240131/pchelka-1924489055.html
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россия, центр управления полетами
Россия, Центр управления полетами
В России тестируют сервис предотвращения столкновения дронов и самолетов
В России тестируют сервис предотвращения столкновения в небе БПЛА и самолетов
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В России тестируют сервис, который предотвратит столкновение дронов и самолетов в небе - НИЦ "Аэроскрипт" запустил эксперимент по обмену данными между цифровой платформой "Небосвод", в которой отображается траектория движения беспилотников, и центрами управления полетами (ЦУП) пилотируемых авиакомпаний, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора "Аэроскрипт" Андрей Яблоков.
«
"Мы тестируем сервис по обнаружению конфликтов (а в отдельном будущем - предупреждения столкновений) дронов в небе. И сейчас мы приступили к экспериментам по обмену данными между цифровой платформой "Небосвод" и центрами управления полетами (ЦУП) пилотируемых авиакомпаний. Это направлено на то, чтобы минимизировать риски, возникающие при взаимодействии беспилотной и пилотируемой авиации", - сказал Яблоков.
"Небосвод" агрегирует данные о беспилотном авиатрафике, в том числе о траектории движения дронов. Обмен данными позволит пилотируемым авиакомпаниям получать сведения, какие беспилотники летают в определенной зоне. Соответственно, операторы дронов и пилоты смогут безопасно планировать свои полеты и отслеживать воздушную обстановку.
В конце 2023 года НИЦ "Аэроскрипт" представил цифровую платформу, с помощью которой можно отслеживать данные о полетах беспилотных авиасистем в России - к ней с 2024 года смогут подключиться 90% отечественных беспилотных авиасредств. В этом году компания планирует добавить сервисы, которые смогут оценивать риски на земле, обнаруживать конфликты в воздухе, а также отслеживать беспилотники, которые выполняют работу по оценке рисков на земле и обнаружения конфликтов в воздухе; а также БВС, выполняющих полеты без допуска.
"Небосвод" - это первая отечественная платформа организации беспилотного воздушного движения. Она позволяет оперативно получать разрешение на использование воздушного пространства и предоставляет внешним пилотам цифровые сервисы для обеспечения безопасного полета.
В России разработали модель летающего "каршеринга"