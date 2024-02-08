https://ria.ru/20240208/santsii-1926145120.html

Западные санкции стимулировали экономический рост России, заявили в ЕЭК

Западные санкции стимулировали экономический рост России, заявили в ЕЭК - РИА Новости, 08.02.2024

Западные санкции стимулировали экономический рост России, заявили в ЕЭК

Вопреки ожиданиям Запада, санкции против Москвы полностью провалились и стимулировали экономический рост России и ЕАЭС, заявил член коллегии (министр) по... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T13:08

2024-02-08T13:08

2024-02-08T14:19

экономика

россия

китай

вашингтон (штат)

сергей глазьев

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вопреки ожиданиям Запада, санкции против Москвы полностью провалились и стимулировали экономический рост России и ЕАЭС, заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. "Попытки изоляции России, нанесения ей серьезного ущерба со стороны недружественных стран полностью провалились", — подчеркнул он на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Информационные параметры экономического противостояния. Перспективы на 2024 год". Глазьев отметил что 2023 год стал для России рекордным по многим показателям, а экономика страны показала высокий уровень адаптивности. Москва не только смогла ответить на санкции импортозамещением, но и мобилизовала дополнительные возможности, заявил министр.По словам Глазьева, за два года Россия нарастила товарооборот с Китаем и Индией, что говорит об ускорении тенденций, которые начали складываться уже давно.Кроме того, министр констатировал развал Pax Americana (американский мир — ред.). Он напомнил, что Москва отказалась от расчетов в долларах внутри ЕАЭС и СНГ. Также с партнерами на Востоке Россия не использует валюты Запада, а с Китаем торгует в рублях и юанях, заметил министр.

https://ria.ru/20240208/sanktsii-1926128997.html

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россия

китай

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, вашингтон (штат), сергей глазьев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, совет федерации рф