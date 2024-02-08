https://ria.ru/20240208/santsii-1926145120.html
Западные санкции стимулировали экономический рост России, заявили в ЕЭК
Западные санкции стимулировали экономический рост России, заявили в ЕЭК - РИА Новости, 08.02.2024
Западные санкции стимулировали экономический рост России, заявили в ЕЭК
Вопреки ожиданиям Запада, санкции против Москвы полностью провалились и стимулировали экономический рост России и ЕАЭС, заявил член коллегии (министр) по... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T13:08
2024-02-08T13:08
2024-02-08T14:19
экономика
россия
китай
вашингтон (штат)
сергей глазьев
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вопреки ожиданиям Запада, санкции против Москвы полностью провалились и стимулировали экономический рост России и ЕАЭС, заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. "Попытки изоляции России, нанесения ей серьезного ущерба со стороны недружественных стран полностью провалились", — подчеркнул он на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Информационные параметры экономического противостояния. Перспективы на 2024 год". Глазьев отметил что 2023 год стал для России рекордным по многим показателям, а экономика страны показала высокий уровень адаптивности. Москва не только смогла ответить на санкции импортозамещением, но и мобилизовала дополнительные возможности, заявил министр.По словам Глазьева, за два года Россия нарастила товарооборот с Китаем и Индией, что говорит об ускорении тенденций, которые начали складываться уже давно.Кроме того, министр констатировал развал Pax Americana (американский мир — ред.). Он напомнил, что Москва отказалась от расчетов в долларах внутри ЕАЭС и СНГ. Также с партнерами на Востоке Россия не использует валюты Запада, а с Китаем торгует в рублях и юанях, заметил министр.
https://ria.ru/20240208/sanktsii-1926128997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, вашингтон (штат), сергей глазьев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, совет федерации рф
Экономика, Россия, Китай, Вашингтон (штат), Сергей Глазьев, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Совет Федерации РФ
Западные санкции стимулировали экономический рост России, заявили в ЕЭК
Глазьев: западные санкции стимулировали экономический рост России и ЕАЭС
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вопреки ожиданиям Запада, санкции против Москвы полностью провалились и стимулировали экономический рост России и ЕАЭС, заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.
"Попытки изоляции России, нанесения ей серьезного ущерба со стороны недружественных стран полностью провалились", — подчеркнул он на заседании комиссии Совета Федерации
по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Информационные параметры экономического противостояния. Перспективы на 2024 год".
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Глазьев отметил что 2023 год стал для России рекордным по многим показателям, а экономика страны показала высокий уровень адаптивности. Москва не только смогла ответить на санкции импортозамещением, но и мобилизовала дополнительные возможности, заявил министр.
По словам Глазьева, за два года Россия нарастила товарооборот с Китаем и Индией, что говорит об ускорении тенденций, которые начали складываться уже давно.
Кроме того, министр констатировал развал Pax Americana (американский мир — ред.). Он напомнил, что Москва отказалась от расчетов в долларах внутри ЕАЭС и СНГ. Также с партнерами на Востоке Россия не использует валюты Запада, а с Китаем торгует в рублях и юанях, заметил министр.
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